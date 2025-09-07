Tragedia a Cessapalombo vicino Macerata, 58enne morto dopo aver soccorso un amico: si ipotizza un malore

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Tragedia a Cessapalombo, in provincia di Macerata, dove un 58enne è stato trovato morto dopo aver soccorso un amico in difficoltà. Il cadavere dell’uomo, identificato come Carlo Stramucci, è stato ritrovato nella notte, dopo ore di ricerche. Si ipotizza che l’uomo possa aver avuto un malore mentre faceva ritorno presso la propria abitazione.

Cessapalombo (Macerata): esce per aiutare un amico e viene ritrovato morto

Era uscito per soccorrere un amico in panne nel pomeriggio, ma è stato trovato morto nel corso della notte, dopo ore di ricerche: è accaduto a Cessapalombo, in provincia di Macerata.

Nel pomeriggio di sabato 6 settembre un uomo, Carlo Stramucci, 58enne di Macerata, era uscito per raggiungere un amico in una strada di montagna. L’amico di Stramucci era rimasto in difficoltà presso l’area di San Liberato.

Avrebbe poi cercato di far ritorno presso la propria abitazione, che però non è mai riuscito a raggiungere.

Il ritrovamento

Intorno alle 21.30, i familiari di Carlo Stramucci, non vedendo rincasare, hanno dato l’allarme. Anche la segnalazione dello stesso amico soccorso poche ore prima dal 58enne, preoccupato in quanto non aveva notizie di Stramucci da ore, ha permesso di far scattare le ricerche.

Le ricerche dell’uomo scomparso sono state affidate ai Vigili del Fuoco di Tolentino e Macerata, coadiuvati dalle squadre cinofile e dal nucleo Speleo Alpino Fluviale.

Il lavoro di ricerca è andato avanti fino a tarda notte, quando il corpo del 58enne è stato ritrovato, non distante dal proprio fuoristrada, a Cessapalombo.

Inutile ogni intervento da parte dei sanitari del 118, che hanno potuto solamente constatare il decesso di Stramucci. Ogni manovra di rianimazione si è purtroppo rivelata vana.

L’ipotesi del malore sulla strada del ritorno

Su quanto accaduto a Cessapalombo stanno attualmente indagando i Carabinieri.

Tuttavia, stando a una prima ricostruzione, l’ipotesi delle Forze dell’ordine è che Carlo Stramucci possa essere stato stroncato da un malore improvviso mentre faceva ritorno a casa.