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A perdere la vita nell’incidente di questa mattina a Chioggia, dove un minivan con nove lavoratori a bordo è finito in un canale, sarebbero stati il conducente del mezzo, 33 anni, e due braccianti 25enni. Le vittime sono tutte di origine marocchina. Al momento dello schianto, il furgone arrivava presumibilmente da Cavanella Po e stava portando i lavoratori in una ditta a Ca’ Lino per la raccolta del radicchio. Si tratta di una zona con numerose aziende agricole. La polizia locale ha sequestrato il furgoncino ed è stato transennato provvisoriamente il muretto sfondato nel punto del crollo. Il consorzio di bonifica è al lavoro alla delimitazione dello sversamento di gasolio che rischia di filtrare nei terreni limitrofi.