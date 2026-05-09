Tragedia a Chioggia, un minivan con 9 lavoratori finisce in un canale: tre morti, il video del recupero
Tragico incidente a Chioggia: minivan con lavoratori finisce in canale, tre vittime di origine marocchina.
A perdere la vita nell’incidente di questa mattina a Chioggia, dove un minivan con nove lavoratori a bordo è finito in un canale, sarebbero stati il conducente del mezzo, 33 anni, e due braccianti 25enni. Le vittime sono tutte di origine marocchina. Al momento dello schianto, il furgone arrivava presumibilmente da Cavanella Po e stava portando i lavoratori in una ditta a Ca’ Lino per la raccolta del radicchio. Si tratta di una zona con numerose aziende agricole. La polizia locale ha sequestrato il furgoncino ed è stato transennato provvisoriamente il muretto sfondato nel punto del crollo. Il consorzio di bonifica è al lavoro alla delimitazione dello sversamento di gasolio che rischia di filtrare nei terreni limitrofi.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.