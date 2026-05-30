Tragedia a Finale Ligure, 15enne muore in piscina per un malore: era in vacanza con la squadra di calcio

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Tragedia in una piscina di Calvisio, frazione di Finale Ligure, dove un ragazzo di 15 anni è morto a causa di un malore. Il giovane si trovava in vacanza insieme ai suoi compagni di squadra dell’Asd Olimpic Saluzzo. Mentre faceva il bagno, ha accusato un malore che si è rivelato fatale. Inutile l’intervento degli operatori sanitari del 118.

Quindicenne muore in piscina a Finale Ligure

Il giovane è morto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 30 maggio. Il 15enne si trovava insieme ad altri compagni della sua squadra di calcio, l’Asd Olimpic Saluzzo, nella piscina del centro sportivo Eurosporting di Calvisio, una frazione di Finale Ligure (Savona).

Dopo pranzo, insieme ad alcuni amici della squadra piemontese, il giovane stava facendo un bagno quando è stato colpito da un malore.

Allarme lanciato dai compagni di squadra

A lanciare immediatamente l’allarme sono stati proprio alcuni compagni che erano con lui. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e quelli della Croce Bianca di Finale Ligure, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo. Ogni tentativo di rianimarlo è risultato vano.

Per chiarire ogni aspetto dell’accaduto, il pubblico ministero di Savona Massimiliano Bolla ha disposto l’esecuzione dell’autopsia, fissata per lunedì primo giugno.

Come riportato dal sito di informazione locale Primo Canale, l’esame autoptico potrebbe fornire riscontri sulle cause della morte del 15enne, avvenuta nella piscina del centro Eurosporting di Calvisio.

Il messaggio dell’Asd Olimpic Saluzzo

Come detto, il giovane stava trascorrendo qualche ora di relax e divertimento insieme ai suoi compagni di squadra dell’Asd Olimpic Saluzzo, squadra di calcio piemontese della vicina provincia di Cuneo.

La società ha pubblicato un post su Facebook dedicato al ragazzo, poche parole per chiedere rispetto per il dolore della famiglia.

“Tutta la nostra Famiglia si stringe nel dolore per la tragedia occorsa a un nostro tesserato della Under15. Chiediamo il massimo rispetto nei confronti della Famiglia in questo momento difficile”, si legge nel post della squadra pubblicato sui social.