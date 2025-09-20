Tragedia ad Andria, un rider di 18 anni muore in un incidente stradale con un'auto mentre stava lavorando

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un rider di 18 anni, Nicola Casucci, è morto in un incidente stradale avvenuto nel centro di Andria, in viale Virgilio, all’angolo con via Ospedaletto e viale Orazio. Il giovane si è scontrato con un’auto. L’incidente è avvenuto venerdì sera e sono in corso le indagini dei carabinieri per verificare l’accaduto.

L’incidente mortale durante il lavoro

La vittima, Nicola Casucci, andriese, pedalava in sella alla sua bici quando, intorno alle 23:30 di venerdì sera, si è scontrato con un’auto.

L’incidente stradale è avvenuto all’angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio, nel centro di Andria, mentre il giovane era impegnato a fare delle consegne.

L’incidente stradale ha coinvolto, oltre alla bici del 18enne, anche un’auto, guidata da una donna di 28 anni. Bicicletta e veicolo sono stati sequestrati.

Test negativi per la donna alla guida dell’auto

Sul posto, dopo il tragico incidente, sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, ma i tentativi di rianimarlo in ospedale si sono rivelati inutili.

I carabinieri stanno indagando sull’incidente e sulla posizione della conducente, risultata negativa ai test per alcol e droghe.

Il tema della sicurezza dei rider

La tragedia pone con forza, di nuovo, il tema della sicurezza sul lavoro per i rider. Ragazzi e ragazze in sella alle loro bici per consegnare cibo a domicilio vedono troppo spesso messa e rischio la loro sicurezza e la loro incolumità.

I rischi maggiori riguardano, appunto, possibili incidenti stradali (nelle grandi città ma non solo) ma anche l’esposizione alle condizioni climatiche estreme, dal caldo torrido d’estate, al freddo e alla pioggia in inverno. Chi effettua turni notturni è anche esposto al pericolo di subire furti o aggressioni.

I rider hanno diritto a ricevere dispositivi di protezione individuale come caschi, guanti e maschere, oltre a soluzioni per l’igiene e per la protezione dagli agenti atmosferici. Le piattaforme devono fornire mezzi di trasporto (come biciclette e motocicli) conformi alle norme di sicurezza e adatti al lavoro da svolgere.

“Questo dramma ci richiama con forza a una verità inaccettabile: la sicurezza nel lavoro non può essere un optional”: è quanto sostiene in una nota la Cisl Bari-Bat che esprime “profondo cordoglio” per la morte di Nicola Casucci.