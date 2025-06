Tragedia ad Arpino vicino Frosinone, 40enne morto dopo la lite col fratello: non si esclude l'omicidio

Non si esclude l’omicidio nella tragedia di Arpino, in provincia di Frosinone: un uomo di 40 anni è stato trovato morto in una pozza di sangue, con un vistoso trauma cranico, davanti all’abitazione del fratello. L’autopsia sarà determinante per chiarire le cause della morte. Pare che poco dopo la visita dell’uomo sia scoppiato un violento litigio. Ogni ipotesi, tuttavia, rimane aperta.

Uomo trovato morto ad Arpino

Della vittima si conoscono solo le iniziali, T.A., e si sa che non è residente a Irpino ma a Isola del Liri, un comune a una decina di minuti d’auto.

Il cadavere dell’uomo è stato trovato in via Moncisterna, proprio davanti la casa del fratello. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 23:00 di mercoledì 25 giugno da alcuni familiari: la madre, la cognata e il nipote 16enne.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Arpino è un comune di 6.500 abitanti della provincia di Frosinone nel Lazio. Una curiosità: dal 2023 il sindaco di Arpino è Vittorio Sgarbi

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo si sarebbe recato a casa della madre, approfittando dell’assenza del fratello che era fuori per motivi di lavoro e con il quale, pare, i rapporti fossero tesi da diverso tempo.

Cosa sia accaduto nei minuti successivi è oggetto di indagine ma, come scrive Frosinone News, sembra che tra i presenti sia scoppiata una violenta lite, degenerata in tragedia.

Nessuna ipotesi viene esclusa

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di diverse compagnie e nuclei investigativi della provincia di Frosinone. I militari, insieme ai tecnici della Scientifica, hanno effettuato rilievi per tutta la notte, cercando di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

L’area è stata delimitata, mentre all’interno dell’abitazione si procedeva con l’ascolto dei testimoni.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dalla caduta accidentale, magari a seguito di una spinta o di un malore, fino all’eventualità di un’aggressione sfociata in omicidio.

Verso l’autopsia sulla salma

La salma è stata sequestrata per consentire l’autopsia, che sarà determinante per chiarire le cause del trauma alla testa.

Gli inquirenti stanno inoltre passando in rassegna i messaggi presenti sullo smartphone del nipote, che è stato posto sotto sequestro.