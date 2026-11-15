Tragedia al concerto di Elisa a Bologna, una fan si sente male e muore: cantante in lacrime annulla la serata

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Doveva essere una serata di festa, ma si è trasformata in una tragedia. Una donna di 35 anni è morta a causa di un malore poco prima dell’inizio del concerto di Elisa all’Estragon di Bologna. La donna si trovava nelle prime file quando si è sentita male: è stata subito soccorsa e trasportata in ospedale, ma per lei non c’è stato nulla da fare. È stata la stessa cantante a presentarsi in lacrime davanti ai fan per annunciare la cancellazione dell’evento.

Tragedia al concerto di Elisa a Bologna

Dramma al concerto di Elisa in programma all’Estragon Club di Bologna sabato 14 novembre. L’evento, aperto solo ai membri del fan club della cantante, è stato annullato poco prima dell’inizio a causa della morte improvvisa di una donna che si trovava tra il pubblico.

È stata la stessa Elisa, che si trovava dietro le quinte in attesa di salire sul palco, ad annunciare in lacrime ai suoi fan la cancellazione del concerto.

ANSA

La conferma del decesso è stata data anche dall’organizzazione dell’Estragon, che così scrive sui propri canali social: “Abbiamo appreso la tragica notizia pochi minuti prima che Elisa salisse sul palco e con lei abbiamo ovviamente deciso di annullare il concerto. Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto e ci stringiamo con sincero affetto alla famiglia, agli amici e a tutte le persone che le volevano bene”.

Morta una donna di 35 anni

Secondo quanto riporta RaiNews, erano circa le 20, un’ora prima dell’inizio del concerto, quando una donna di 35 anni che si trovava nel pubblico, tra le prime fila, si è sentita male all’improvviso.

Immediati i soccorsi, la donna è stata portata fuori dal locale in barella dal personale del 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale Sant’Orsola. Per lei però non c’è stato nulla fare, sarebbe deceduta durante il trasporto, nonostante i tentativi di rianimazione.

Annullato il concerto, le parole di Elisa

Appresa la notizia, il concerto, in programma alle 21, è stato annullato. È stata la stessa Elisa a salire sul palco e ad annunciare in lacrime ai suoi circa mille fan presenti la cancellazione dell’evento.

“Purtroppo prima del concerto è successa una cosa gravissima, una fan ha avuto un arresto cardiaco e durante il trasporto in ospedale è morta”, ha detto Elisa dal palco. “Eravamo qui per celebrare la vita, le connessioni, l’amicizia, tutte le cose belle, anche quelle brutte ma in maniera costruttiva, questo ci ricorda di quando tutto sia prezioso”.

Elisa ha poi espresso il proprio cordoglio per la morte della sua fan nelle storie di Instagram: “I miei pensieri e il mio cuore sono con la famiglia di Monica. Mi stringo attorno a tutti i miei funs per quello che abbiamo vissuto oggi”.