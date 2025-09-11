Tragedia del Natisone, famiglie delle vittime chiedono maxi risarcimento al Viminale: le accuse ai soccorsi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le famiglie delle vittime del Natisone intendono chiedere un risarcimento. Secondo le prime indiscrezioni genitori, fratelli e sorelle dei tre giovani scomparsi tra le acque nel 2024 avrebbero fissato la cifra di 3,7 milioni di euro. Qualora il giudice accogliesse la loro istanza il pagamento sarebbe totalmente a carico del Ministero dell’Interno in riferimento ai tre vigili del fuoco indagati, mentre per quanto riguarda l’infermiere prossimo al processo la spesa sarà a carico dell’azienda regionale di coordinamento per la salute.

La richiesta di risarcimento

La notizia arriva dall’Ansa. Le famiglie di Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar si sono costituite parte civile nel processo sulla tragedia del Natisone.

Sul banco degli imputati ci saranno tre vigili del fuoco e un infermiere. I parenti delle vittime hanno chiesto un risarcimento che ammonterebbe a 3,7 milioni di euro.

Nello specifico, l’avvocato Maurizio Stefanizzi che assiste le famiglie delle vittime ha messo agli atti la richiesta di un milione 269mila euro per la famiglia di Patrizia Cormos, un milione e 200mila euro per i parenti di Bianca Doros e un milione e 243mila euro per i genitori di Cristian Molnar.

Per quanto riguarda i tre pompieri indagati, qualora il giudice accogliesse l’istanza della parte civile l’importo dovrà essere a carico del Ministero dell’Interno. Nel caso dell’infermiere, invece, sarà a carico dell’azienda regionale di coordinamento per la salute.

La tragedia del Natisone

I fatti risalgono al 31 maggio 2024. Patrizia Cormos, Bianca Doros e Cristian Molnar erano scesi nel greto del fiume Natisone, in secca in quel momento, per scattare alcune foto. Improvvisamente un acquazzone ha colpito l’area di Premariacco (Udine) mentre i tre giovani si trovavano su un’isolotto.

La pioggia scrosciante ha innalzato il livello dell’acqua, e i tre sono rimasti bloccati. A chiamare i soccorsi è stata Patrizia Cormos, la quale ha effettuato tre chiamate al numero unico delle emergenze. Alla terza chiamata Cormos ha chiesto esplicitamente l’invio di un elicottero, dato che il livello dell’acqua rendeva impossibile qualsiasi intervento via terra.

Secondo la Procura di Udine, una cattiva comunicazione tra i soccorritori avrebbe portato questi ultimi ad arrivare sul posto con un ritardo tale da cagionare la morte dei tre giovani, morti dopo 41 minuti dall’ultima chiamata inviata. “Forse il tempestivo arrivo di un elicottero avrebbe potuto salvarli”, sostengono le famiglie come riporta Ansa.

“I giovani sono morti per annegamento dopo oltre 40 minuti di attesa dei soccorsi e le famiglie hanno vissuto questi interminabili momenti di angoscia quasi in diretta televisiva”, spiega l’avvocato Stefanizzi a Fanpage.

Il processo

Per la tragedia del Natisone ci sono quattro imputati. Tre sono vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, che nel giorno della tragedia erano in contatto con Patricia Cormos e coordinavano i soccorsi da remoto. Il quarto è un dipendente della centrale di soccorso sanitario regionale (Sores Fvg), in contatto con i pompieri mentre le vittime chiedevano aiuto.

Dal banco degli imputati dovranno rispondere di omicidio colposo plurimo e alle contestazioni di imperizia, negligenza e imprudenza. Tutti hanno scelto il giudizio immediato e per questo salteranno l’udienza preliminare che in una prima fase era stata fissata per il 19 settembre. A sedere per primo sul banco degli imputati sarà l’infermiere della Sores che si presenterà in aula il 17 novembre. I tre vigili del fuoco, invece, si presenteranno il 2 dicembre.