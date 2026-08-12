Tragedia di Rigopiano "non fu fatalità e poteva essere evitata", cosa dice la sentenza sulla falla prevenzione

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sarebbero state depositate le motivazioni della sentenza bis sulla tragedia di Rigopiano, dove il 18 gennaio 2017 una valanga travolse l’hotel di Farindola, in provincia di Pescara, provocando la morte di 29 persone. Le motivazioni riguardano la decisione con cui la Corte d’Appello di Perugia, lo scorso 11 febbraio, aveva condannato a due anni tre ex dirigenti regionali. Per altri imputati il procedimento si era invece concluso con assoluzioni o con la prescrizione. Tra gli assolti figurano l’ex sindaco di Farindola, un ex tecnico comunale e tre dirigenti regionali, mentre per due ex dirigenti della Provincia era stata dichiarata la prescrizione.

Tragedia di Rigopiano, cosa scrivono i giudici sulla Carta valanghe

Uno dei punti centrali delle motivazioni riguarda la Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv).

Come riporta il Corriere Adriatico, secondo i giudici, la sua assenza rappresentò un elemento determinante rispetto alle conseguenze della valanga.

Nelle motivazioni si leggerebbe che “l’assenza della Carta di localizzazione probabile delle valanghe (Clpv) si pone come antecedente causale certo delle conseguenze disastrose della valanga”.

La Corte preciserebbe che il distacco della massa nevosa resta un evento naturale.

L’assenza della Carta avrebbe però impedito alle istituzioni competenti, comprese quelle con poteri in materia di Protezione civile, di adottare misure in grado di evitare che lo scorrimento della neve raggiungesse l’hotel e provocasse la morte delle persone presenti nella struttura.

Un altro elemento preso in esame riguarderebbe la viabilità della strada provinciale 8.

I giudici fanno riferimento al “mancato preventivo monitoraggio della disponibilità di mezzi adeguati ad assicurare la viabilità della SP8 in periodo invernale”, considerando la presenza di neve un’eventualità prevedibile.

La reazione della madre di Emanuele Bonifazi

Dopo la deposizione delle motivazioni è intervenuta Paola Ferretti, madre di Emanuele Bonifazi, una delle 29 vittime e che da quattro anni lavorava alla reception dell’hotel Rigopiano.

Queste le parole riportate da Corriere Adriatico: “È emerso quello che sosteniamo da sempre, la tragedia di Rigopiano si poteva e si doveva evitare”.

Secondo la donna, quanto accaduto non può essere considerato una semplice fatalità legata alla natura.

La madre di Emanuele Bonifazi ha richiamato in particolare il tema della prevenzione: “Ventinove persone si sarebbero potute salvare se si fosse pensato alla prevenzione”.

Nell’intervista ha ricordato anche l’assenza della Carta valanghe e ha spiegato che le motivazioni dovranno ora essere analizzate dagli avvocati.

La famiglia si attende un possibile nuovo passaggio davanti alla Corte di Cassazione.

La richiesta sul caso degli ex dirigenti della Provincia

Paola Ferretti e il marito Egidio Bonifazi auspicano inoltre un ricorso contro la prescrizione dichiarata nei confronti degli ex dirigenti della Provincia.

“Per noi il calvario si allunga ma dobbiamo tirare fuori tutta la verità”, ha spiegato la madre di Emanuele, aggiungendo che la famiglia continuerà a seguire i prossimi passaggi giudiziari.