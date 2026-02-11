Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tragico incidente in mare a fine mattina al largo di Santa Maria Navarrese, nella costa orientale della Sardegna. Il peschereccio “Luigino” è affondato e, secondo i primi riscontri della Guardia costiera, due pescatori sono morti, mentre un terzo è stato tratto in salvo da una seconda motopesca che transitava nella zona. Il naufragio è avvenuto in Ogliastra. Sul posto sta operando la motovedetta Cp 811 della Guardia costiera di Arbatax.