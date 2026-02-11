Tragedia in mare in Sardegna, è affondato il peschereccio "Luigino": due morti, salvato un uomo
Tragedia in mare: affonda peschereccio in Sardegna, due pescatori perdono la vita, uno salvato.
Tragico incidente in mare a fine mattina al largo di Santa Maria Navarrese, nella costa orientale della Sardegna. Il peschereccio “Luigino” è affondato e, secondo i primi riscontri della Guardia costiera, due pescatori sono morti, mentre un terzo è stato tratto in salvo da una seconda motopesca che transitava nella zona. Il naufragio è avvenuto in Ogliastra. Sul posto sta operando la motovedetta Cp 811 della Guardia costiera di Arbatax.
