Tragedia in provincia di Campobasso, auto si ribalta in incidente e muore una 25enne incinta all'ottavo mese

Tragedia nel pomeriggio a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso. Una donna di 25 anni, incinta all’ottavo mese, ha perso la vita in un incidente stradale. L’auto su cui viaggiava si è ribaltata lungo la strada provinciale 55: a bordo c’erano anche il compagno della vittima e un minore.

La dinamica dell’incidente

L’incidente mortale è avvenuto lungo la strada provinciale 55 che collega San Salvo in Abruzzo a Montenero di Bisaccia, in provincia di Campobasso.

Una Volkswagen Golf ha urtato un muretto in cemento della tubazione idrica e si è ribaltata.

Montenero di Bisaccia, il luogo in cui è avvenuto l’incidente

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, operatori del 118 Molise e carabinieri della Stazione di Montenero di Bisaccia e della Compagnia di Termoli.

La vittima era incinta all’ottavo mese

Inutili i soccorsi per la giovane di 25 anni, deceduta sul colpo. La donna, che era incinta all’ottavo mese, è rimasta incastrata sotto il veicolo e i vigili del fuoco hanno dovuto sollevarlo con cuscini pneumatici per permettere il recupero del corpo.

Il compagno e un altro ragazzo, minore, che si trovava sul sedile posteriore, invece, sono stati trasportati all’ospedale San Timoteo di Termoli: entrambi sono ricoverati ma non in pericolo di vita.

“Una tragedia enorme”

La strada provinciale è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi: sono infatti ancora da accertare le cause che hanno causato l’incidente con il ribaltamento dell’auto.

“Una tragedia enorme, immane”, ha commentato la sindaca di Montenero di Bisaccia, Simona Contucci, arrivata subito sul luogo dell’incidente.