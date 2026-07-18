Tragedia nel fiume Adda a Golfo Rivolta, uomo muore dopo aver soccorso il nipotino: il bimbo è gravissimo
Provincia di Cremona, tragedia a Golfo Rivolta: un uomo è morto nel fiume Adda, il nipotino è in gravi condizioni
Tragedia in provincia di Cremona, nel fiume Adda, in località Golfo Rivolta: un uomo di origine indiana, intorno alle 12.30 di sabato 18 luglio, è morto dopo aver tentato di salvare il nipotino di 4 anni che si trovava in difficoltà nel corso d’acqua. A causa del grande sforzo, lo zio del piccolo non ce l’ha fatta. Il bimbo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Bergamo e ora si trova ricoverato in condizioni critiche.
- Cremona, Golfo Rivolta: uomo morto nel fiume Adda, il nipotino è grave
- Il padre del bimbo sotto choc
- Avviate le indagini
Cremona, Golfo Rivolta: uomo morto nel fiume Adda, il nipotino è grave
Sul posto, come riporta il quotidiano La Provincia di Crema, sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che non hanno potuto fare altro che recuperare il cadavere dello zio, che era nel fiume con il fratello e il nipotino.
Il bambino è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo e sta lottando tra la vita e la morte.
Il padre del bimbo sotto choc
Gli accertamenti stabiliranno la causa precisa del decesso. Non si esclude che la vittima possa aver accusato un malore dopo il grande sforzo per provare a portare in salvo il nipotino.
Il padre del bambino e fratello della vittima è sotto choc. Insieme al figlio e al parente scomparso si era immerso nell’Adda per rinfrescarsi. Il piccolo, però, avrebbe iniziato ad avere difficoltà a restare a galla. Da qui l’intervento di salvataggio dello zio.
La tragedia si è consumata a Golfo Rivolta, tra il territorio di Truccazzano (Milano) e quello di Rivolta d’Adda (Cremona), nei pressi dell’area boschiva del Parco della Preistoria. A lanciare l’allarme sono stati alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena.
Avviate le indagini
Sul posto sono giunti gli operatori del 118, un’autopompa del Distaccamento di Gorgonzola (Milano) e i carabinieri, che si sono subito messi al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Il corpo della vittima è a disposizione dell’autorità giudiziaria.
L’area in cui è avvenuto il dramma è particolarmente impervia e può essere raggiunta solo dopo aver percorso un lungo tratto a piedi, circostanza che ha reso ancora più difficili le operazioni.