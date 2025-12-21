Tragedia nel Salernitano, accoltella la compagna e poi si toglie la vita lanciandosi dalla finestra

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Ha accoltellato e ucciso la compagna e poi si è tolto la vita. È accaduto nel pomeriggio del 21 dicembre a Cava de’ Tirreni, nel Salernitano. È rimasta ferita anche la madre della donna, che ha cercato di difendere la figlia. Il quarantenne, dopo essersi scagliato contro la compagna, si è gettato giù dalla finestra.

L’omicidio e suicidio nel Salernitano

Intorno alle 16:30 un uomo di 40 anni ha accoltellato a morte la compagna, sua coetanea, per poi lanciarsi dalla finestra dell’abitazione in via Ragone.

Come riporta il Corriere della Sera è ancora da chiarire se i due stessero ancora insieme oppure si fossero lasciati.

Cava de’ Tirreni, dove è avvenuto l’omicidio

L’uomo è deceduto sul colpo a seguito della caduta, mentre la donna è stata soccorsa in condizioni gravissime e trasportata d’urgenza in ospedale, dove è spirata poco dopo.

Anche la madre della vittima è grave, sarebbe stata colpita perché intervenuta nel disperato tentativo di difendere la figlia.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e chiarire il contesto in cui è avvenuta la tragedia.

Chi era la vittima

Da una prima ricostruzione, sembra che i due non convivessero. Lei gestiva una pasticceria molto nota in città, che nel pomeriggio è rimasta chiusa.

L’uomo ha pranzato con la compagna, poi avrebbero cominciato a litigare fino all’accoltellamento della donna.

Il sindaco di Cava de’ Tirreni, Vincenzo Servalli, che è sul posto, sgomento per l’accaduto, ha sospeso tutte le attività e iniziative natalizie già programmate.

Il post del sindaco

Vincenzo Servalli, in un post su Fb, ha tracciato la dinamica della tragedia.

“Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone”, con queste parole il primo cittadino ha comunicato l’accaduto alla popolazione.