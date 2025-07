Tragedia per il calciatore del Bari Verreth, è morto in Belgio il figlio di un anno ed è volato in patria

Una tragedia ha colpito il calciatore Matthias Verreth, in Belgio è morto il figlio di un anno. Il piccolo si chiamava Elliot Charles e aveva 14 mesi. Il piccolo era stato ricoverato per un presunto virus. Il giocatore, appena arrivato al Bari da svincolato dopo l’esperienza al Brescia, è subito volato in patria dove risiede la famiglia.

La morte del figlio di Matthias Verreth

Il piccolo Elliot era il secondogenito di Matthias Verreth. È morto il 27 luglio 2025, pochi giorni prima era stato ricoverato in ospedale per un virus.

La situazione si sarebbe aggravata portando il bambino alla morte.

IPA

Matthias Verreth

Il calciatore ha ricevuto la notizia il 27 luglio all’ora di pranzo e sarebbe scoppiato in lacrime mentre stava appunto mangiando con il resto della squadra.

Saputo del decesso del figlio, Verreth è stato accompagnato in macchina fino all’aeroporto di Fiumicino dallo stesso presidente del Bari Luigi De Laurentiis.

Il ritiro chiuso in anticipo

La squadra del Bari il 27 luglio si era concessa mezza giornata di riposo, dopo 10 giorni di ritiro a Roccaraso.

In attesa di chiarimenti sulle cause del decesso, il ritiro del Bari è stato interrotto con due giorni di anticipo. La squadra ha cancellato anche l’amichevole prevista per il 28 luglio contro la Cavese.

Il cordoglio del Bari

Sui profili social della squadra del Bari è stato pubblicato un messaggio in cui viene comunicata la notizia a tutti i tifosi. Nel post si sottolinea quanto la tragedia abbia “sconvolto profondamente ognuno di noi”.

“Il presidente Luigi De Laurentiis, lo staff tecnico, tutta la squadra, la dirigenza e i collaboratori biancorossi – si legge ancora – si stringono a Matthias Verreth e alla sua famiglia in uno dei momenti più terribili che un genitore e un essere umano possa provare: la scomparsa improvvisa e prematura di un figlio”.

Infine si chiede anche a tutti “i tifosi e tutte le tifose di stringersi idealmente ed emotivamente a Matthias, a sua moglie, alla loro primogenita e a tutti i loro cari in questo momento di terribile dolore”.

Il gruppo biancorosso ha concluso facendo sapere che la squadra è rientrata a Bari lo stesso 27 luglio “in segno di lutto e rispetto nei confronti di una tragedia come questa”.