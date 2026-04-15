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Si sono concluse tragicamente le ricerche dell’escursionista belga disperso da ieri sera in territorio montano, a Campitello Matese, in provincia di Campobasso, in Molise. Dopo il salvataggio della compagna avvenuto nella notte, vigili del fuoco, Soccorso alpino e gli altri soccorritori hanno individuato il corpo senza vita dell’uomo in un dirupo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile. La coppia era in vacanza a Campitello Matese e ieri pomeriggio aveva deciso di fare un’escursione sul monte Miletto. La compagna dell’uomo dopo essere stata trasportata sul pianoro della località sciistica molisana, è stata trasferita in tarda mattinata all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sono state ore di apprensione per la coppia di turisti provenienti dal Belgio. La donna, dopo ore di ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino, era stata localizzata e recuperata in una zona impervia intorno alle 5 di questa mattina.