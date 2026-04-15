Tragedia per una coppia belga dispersa in Molise, recuperata la donna ma l'uomo non ce l'ha fatta: il video
Tragedia in Molise: escursionista belga disperso trovato morto, salvata la compagna dopo ore di ricerche
Si sono concluse tragicamente le ricerche dell’escursionista belga disperso da ieri sera in territorio montano, a Campitello Matese, in provincia di Campobasso, in Molise. Dopo il salvataggio della compagna avvenuto nella notte, vigili del fuoco, Soccorso alpino e gli altri soccorritori hanno individuato il corpo senza vita dell’uomo in un dirupo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 aprile. La coppia era in vacanza a Campitello Matese e ieri pomeriggio aveva deciso di fare un’escursione sul monte Miletto. La compagna dell’uomo dopo essere stata trasportata sul pianoro della località sciistica molisana, è stata trasferita in tarda mattinata all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Sono state ore di apprensione per la coppia di turisti provenienti dal Belgio. La donna, dopo ore di ricerche che hanno visto impegnati i vigili del fuoco e gli uomini del Soccorso Alpino, era stata localizzata e recuperata in una zona impervia intorno alle 5 di questa mattina.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.