Tragedia sul lavoro a Sassari, elettricista muore schiacciato da un mezzo elevatore

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un elettricista di 56 anni è morto mentre era al lavoro in un’azienda di distribuzione alimenti a Predda Niedda (Sassari). L’uomo si stava occupando della manutenzione all’impianto elettrico ed è rimasto schiacciato durante una manovra di un mezzo elevatore.

Tragedia sul lavoro a Sassari

Nell’ultimo giorno dell’anno in Sardegna si è registrato un morto sul lavoro.

Un elettricista di 56 anni stava lavorando a una manutenzione elettrica nel capannone della ditta distribuzione alimentare Gruppo Alimentare Sardo, nella zona industriale di Predda Niedda a Sassari, strada numero 8.

Il luogo in cui è avvenuto l’incidente sul lavoro

Secondo quanto appreso l’uomo si trovava sul cestello azionato da un altro operatore a terra, quando, per cause non ancora accertate, è rimasto schiacciato contro la parete della struttura.

I soccorsi e la morte dell’uomo

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sono arrivati anche i vigili del fuoco e lo Spresal mentre le indagini sono state affidate ai carabinieri.

Il magistrato di turno ha disposto il sequestro del mezzo e della porzione di capannone teatro dell’incidente sul lavoro mortale.

Come riporta l’Unione Sarda, la tragedia è avvenuta intorno alle 11:00 della mattina del 31 dicembre.

Chi è la vittima

Su La Nuova Sardegna si legge che a perdere la vita è stato l’elettricista sassarese Ettore Garau.

L’uomo lavorava per una ditta esterna ed è rimasto schiacciato contro una trave in cemento armato.

Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

I dati sugli incidenti sul lavoro

Dai dati di novembre 2025 dell’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega Engineering, elaborati su base Inail, da gennaio a settembre 2025 si contano 784 vittime di infortuni sui luoghi di lavoro in Italia, cifra in lieve aumento rispetto ai 776 decessi registrati nello stesso periodo del 2024 (+1%).

Sono stati 575 i lavoratori deceduti, un dato che non si discosta molto da quello registrato nello stesso periodo del 2024 (567), contando un incremento percentuale di 1,4% (8 vittime in più rispetto all’anno precedente).

Gli infortuni mortali in itinere restano stabili a 209 così come l’indice di incidenza che si conferma stabile a 24,0 morti ogni milione di occupati, identico a quello registrato nello stesso intervallo temporale dell’anno precedente.