Tragedia sul Monte Bianco, alpinista precipita e muore a 4mila metri di quota: illesi i due compagni

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Un alpinista è morto dopo essere precipitato durante un’escursione nel massiccio del Monte Bianco. L’uomo ha riportato ferite mortali e, per lui, non c’è stato nulla da fare. Illesi i due compagni che sono stati riportati a valle. L’incidente è avvenuto sulla cresta del Brouillard.

L’incidente dell’alpinista

Nelle prime ore del mattino del 17 agosto un alpinista stava facendo un’escursione sulla cresta del Brouillard, catena del Monte Bianco, quando è precipitato riportando ferite mortali.

L’incidente è accaduto a 4.030 metri di quota e sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano che ha recuperato il corpo e lo ha portato a Courmayeur.

ANSA

Il recupero del corpo dell’alpinista da parte del Soccorso Alpino

Le indagini sull’accaduto sono affidate alla guardia di finanza di Entreves.

L’alpinista era con due compagni, rimasti illesi, che sono stati accompagnati a valle.

Chi è l’alpinista morto sul Monte Bianco

Come riporta AostaSera, la vittima si chiama Davide Migliorino, classe 1989, nato a Cavenago di Brianza e residente a Treviglio, in provincia di Bergamo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo, insieme a due compagni, seguiva il percorso in cresta: lui era il primo e procedevano slegati.

Arrivato a un punto in leggera discesa, l’alpinista ha preso con la mano una lama di roccia ampia che ha ceduto probabilmente perché la roccia, con mancato rigelo e temperature alte, è meno stabile.

Migliorino è precipitato per circa 100 metri, nei pressi del Col Emile Rey, dove è stato recuperato dal Soccorso Alpino Valdostano. Alpinista esperto, aveva già scalato la Grivola e il Grand Combin, in Valle d’Aosta, nei mesi scorsi.

Il precedente sul Monte Bianco

La tragedia segue un altro incidente in montagna, verificatosi qualche ora prima, e fortunatamente terminato con esito diverso.

Sempre sul Monte Bianco, il Soccorso alpino Valdostano ha effettuato il 16 agosto un difficile intervento sul Dente del Gigante dove un alpinista è rimasto sospeso nel vuoto legato a una corda.

Dopo diversi tentativi di avvicinamento in elicottero, i soccorritori sono stati posati a terra a quota inferiore, hanno scalato il Dente del Gigante ed hanno raggiunto l’uomo, accompagnandolo poi al rifugio Torino per il recupero in elicottero.

L’operazione è iniziata alle 16 e si è conclusa alle 22 circa.