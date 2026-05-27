Incidente a Brunico sulla SS49, un morto e feriti gravi nel tamponamento a catena: coinvolto un minibus

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È un bilancio grave, quello che arriva dalla SS49 nei pressi di Brunico, in Alto Adige, dove un incidente ha coinvolto tre veicoli e un minibus. Un morto e diversi feriti gravi, secondo le indiscrezioni. Per il momento la dinamica della tragedia è ancora oggetto di accertamenti.

Incidente a Brunico: un morto

Alle 9:30 di mercoledì 27 maggio lungo la SS49 all’altezza di Brunico, non lontano dalla galleria San Lorenzo in Alto Adige, un incidente ha coinvolto tre veicoli e un minibus.

Il bilancio è gravissimo: un uomo è morto, dieci persone risultano ferite, tre delle quali sarebbero gravi. Il bilancio è ancora in corso di aggiornamento.

ANSA

Secondo una prima ricostruzione pubblicata da Alto Adige, nello specifico i veicoli coinvolti sarebbero due auto con targa italiana e una con targa tedesca, oltre al già menzionato minibus.

Secondo Tv33, a morire è stato un giovane di 21 anni, che sarebbe deceduto sul posto. Le persone ferite sono state trasportate tra gli ospedali di Brunico e Bressanone.

Diversi feriti sulla SS49, i soccorsi

Ricevuta la segnalazione, sul luogo dell’incidente sono arrivati i sanitari della Croce Bianca, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

Diversi feriti sono stati trattati sul posto, scrive RaiNews, e sul posto sono arrivati anche gli elicotteri e i volontari da Brunico, San Lorenzo e Perca. L’incidente ha causato inevitabili disagi al traffico, dato che le operazioni di soccorso hanno richiesto diverse ore di intervento limitando notevolmente la viabilità.

I disagi per la circolazione

La circolazione della Val Pusteria è rimasta bloccata per diverse ore, come segnalato dalla stampa locale. Per favorire le operazioni di soccorso, le autorità hanno bloccato l’accesso tra il bivio di San Lorenzo-Brunico e il transito verso Brunico Centro.

Le foto riportate da Alto Adige mostrano le auto gravemente danneggiate, una delle quali completamente ribaltata e carbonizzata. Le strade italiane continuano a fare vittime: il 24 maggio un uomo è deceduto in un incidente a Crotone, mentre il gemello che viaggiava accanto a lui è rimasto ferito.