Traghetti in Sicilia e Sardegna a rischio per il caro carburante legato alla guerra in Iran: cosa succede

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Assarmatori e Confitarma hanno lanciato un appello urgente al Governo: il costo del carburante navale (bunker) ha raggiunto livelli record a causa del blocco dello Stretto di Hormuz e delle tensioni internazionali tra Usa e Iran, rendendo insostenibili i collegamenti marittimi nazionali. Senza un intervento immediato, la continuità territoriale con la Sardegna e la Sicilia rischia di subire drastici tagli già nelle prossime settimane.

Traghetti in Sicilia e Sardegna a rischio

Il grido d’allarme sollevato da Stefano Messina (Assarmatori) e Mario Zanetti (Confitarma) evidenzia una situazione paradossale: con i prezzi attuali del combustibile, ogni traversata genera perdite per le compagnie di navigazione.

“Conviene tenere la nave ferma, pagando tutti i costi come equipaggio e manutenzione, piuttosto che navigare bruciando cassa”, spiegano le associazioni.

Le tratte più vulnerabili sono quelle a lungo raggio, dove l’incidenza del carburante è massiccia. In particolare:

Sardegna : rotte come la Genova-Olbia o la Livorno-Golfo Aranci .

: rotte come la o la . Sicilia: collegamenti storici come la Genova-Palermo o le tratte verso la costa orientale dell’isola.

A differenza del corto raggio (dove la frequenza può essere modulata), le rotte lunghe sono “elementi essenziali per garantire la continuità territoriale in un Paese con oltre 6,5 milioni di abitanti insulari”, sottolineano i vertici armatoriali.

Cosa potrebbe fare il governo

La richiesta avanzata ai ministri Edoardo Rixi (Infrastrutture) e Nello Musumeci (Mare) punta all’introduzione di un contributo straordinario sotto forma di credito d’imposta.

La misura dovrebbe coprire la maggiore spesa sostenuta nei mesi di marzo, aprile e maggio 2026 rispetto alla media di febbraio.

Le compagnie marittime lamentano di essere state escluse dalle prime misure emergenziali adottate per gli autotrasportatori, nonostante il trasporto via mare sia vitale non solo per i passeggeri ma anche per l’approvvigionamento merci.

In Sicilia, intanto, cresce la tensione: i trasportatori hanno già annunciato uno sciopero per il 14 aprile, proprio a causa dei costi di imbarco divenuti insostenibili per le imprese di logistica.

La posizione delle compagnie

Nonostante il clima di incertezza, le grandi compagnie adottano strategie diverse:

GNV (Gruppo MSC) riconosce il problema dei costi ma punta sul massimo riempimento delle navi per ammortizzare gli extracosti, garantendo la regolarità delle forniture grazie ad accordi consolidati.

riconosce il problema dei costi ma punta sul massimo riempimento delle navi per ammortizzare gli extracosti, garantendo la regolarità delle forniture grazie ad accordi consolidati. Moby si dichiara resiliente, non registrando al momento cali nelle prenotazioni per la stagione estiva 2026, pur mantenendo un monitoraggio costante sulla volatilità dei prezzi energetici.

Il rischio concreto, però, rimane: senza uno scudo fiscale sui carburanti, la “stangata” potrebbe tradursi in un’estate di collegamenti ridotti e prezzi dei biglietti in aumento per i turisti e, soprattutto, per i residenti che dipendono quotidianamente dalle autostrade del mare.