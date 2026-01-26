Traghetto affondato nelle Filippine con 350 persone a bordo, almeno 18 morti e 24 dispersi

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È affondato un traghetto che trasportava 350 persone nelle Filippine. Il Trisha Kerstin 3 trasportava 332 passeggeri e 27 membri dell’equipaggio al momento dell’incidente. Questo è avvenuto vicino all’isola di Baluk-Baluk, nella provincia di Basilan, nel sud-ovest del Paese. Il bilancio provvisorio è di 18 morti e 24 dispersi. A rendere il naufragio strano, e quindi oggetto di indagine, è il fatto che sia avvenuto in mare calmo, a circa un miglio nautico dalle coste.

Nella notte tra domenica e lunedì 26 gennaio un traghetto con a bordo 350 persone è affondato nel sud delle Filippine. L’imbarcazione, Trisha Kerstin 3, era partita dal porto di Zamboanga ed era diretta all’isola di Jolo.

Al momento dell’incidente trasportava 332 passeggeri e 27 membri dell’equipaggio. Il bilancio di morti, feriti e dispersi è in continuo aggiornamento.

Al momento, risultano decedute 18 persone, mentre 28 sono ancora disperse. 300 persone sono state trasportate in sicurezza e sono monitorate. A dirlo sono le autorità locali, che stanno indagando per capire cosa abbia provocato l’affondamento.

Le cause dell’incidente

Si cercano le cause dell’incidente avvenuto in mare calmo, a circa un miglio nautico dalla costa del villaggio di Baluk-Baluk. È questa la località dove sono stati condotti i sopravvissuti, prima di essere ridistribuiti in altre strutture più grandi.

Al momento le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma le autorità hanno annunciato l’apertura di un’indagine. Il traghetto era stato ispezionato prima della partenza e risultava non sovraccarico e in buone condizioni.

Eppure qualcosa deve essere andato storto e intorno alla mezzanotte si sarebbe verificato un guasto. La causa generica indicata al momento è un “problema tecnico”, ma andrà chiarito cosa sia successo. Gli incidenti marittimi nelle Filippine sono piuttosto ricorrenti, anche per via della conformazione del Paese, che presenta oltre 7.000 isole.

Operazioni di salvataggio

A dare l’allarme è stato un ufficiale della guardia costiera presente a bordo, di cui si conoscono le condizioni: sta bene e proprio grazie alla sua esperienza è riuscito ad anticipare l’affondamento, permettendo il salvataggio di quante più persone possibili.

Ora proseguono le operazioni di ricerca e salvataggio con unità della guardia costiera e della marina militare. Sulla zona sta sorvolando anche un aereo dell’aeronautica. Numerose le barche di pescatori locali che si sono messe in mare per aiutare.

La vera sfida, dice una delle soccorritrici di Basilan, è l’alto e improvviso numero di sopravvissuti. Solo nel piccolo ospedale locale ci sono 18 pazienti ricoverati.