Traghetto si ribalta a Cipro Nord con 267 persone a bordo per un'infiltrazione d'acqua, ci sono delle vittime

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Un traghetto della compagnia FiloJet si è ribaltato 4 miglia a nord dell’isola di Cipro con a bordo 267 persone tra passeggeri ed equipaggio. Circa 150 di esse sarebbero già state tratte in salvo, ma le autorità locali hanno riferito che ci sarebbero delle vittime, anche se il loro numero è ancora sconosciuto. La causa dell’incidente sarebbe stata un’infiltrazione d’acqua nello scafo del traghetto.

Traghetto si ribalta a Cipro, ci sono delle vittime

Attorno alle 12:10 del 30 agosto un traghetto di linea della compagnia FiloJet, partito dal porto di Kyrenia Girne, nella repubblica autoproclamata di Cipro del Nord, e diretto a Tasucu, sulla costa meridionale della Turchia, si è ribaltato.

A bordo del traghetto si trovavano 259 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. Sarebbero state tratte in salvo almeno 159 persone, secondo il sindaco di Kyrenia.

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Le autorità locali e quelle turche, tra cui anche l’ambasciatore turco a Nicosia, hanno confermato che ci sarebbero però anche delle vittime. Il loro numero al momento non è chiaro, come è sconosciuta la loro nazionalità.

Le cause del ribaltamento del traghetto

Secondo le prime notizie che giungono da Cipro, riportate dall’agenzia di stampa Ansa, il traghetto avrebbe lanciato le prime richieste di soccorso a circa 4 miglia a nord dalla costa di Cipro, poco più di 7 chilometri.

Era quindi all’inizio del suo viaggio verso la Turchia e questo ha facilitato l’arrivo dei soccorsi. La prima chiamata di richiesta di aiuto sarebbe arrivata alle autorità cipriote attorno alle 12:10.

Le prime ricostruzioni parlano di una falla che si sarebbe aperta nello scafo del traghetto, a seguito di un’infiltrazione di acqua. Questo avrebbe creato uno scompenso nel sistema di galleggiamento dell’imbarcazione, che si sarebbe ribaltata.

Le operazioni di salvataggio e il ruolo della Turchia

La repubblica turca di Cipro Nord è uno Stato autodichiarato molto legato alla Turchia, che occupa la parte settentrionale dell’isola di Cipro. Da qui è partito il traghetto che si è ribaltato a mezzogiorno del 30 agosto.

Per questa ragione, e per il fatto che l’imbarcazione era diretta in Turchia, Ankara sta avendo un ruolo centrale nell’organizzazione e nell’esecuzione dei soccorsi.

È stato infatti il ministero dell’Interno turco a fornire i numeri ufficiali e a comunicare di aver inviato quattro navi militari e una civile per soccorrere i passeggeri del traghetto.