Tragico incidente a Castrocielo (Frosinone), auto si schianta contro un muro: morto un 55enne

Ennesimo incidente in poche ore in provincia di Frosinone: a Castrocielo, un uomo alla guida di una Smart è morto a causa dell’impatto contro un muro. Il 55enne avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare: a causa del violento impatto, la giovane che viaggiava con lui avrebbe riportato gravi ferite.

Castrocielo (Frosinone): smart si schianta contro un muro, muore un 55enne

Giornata tragica per la provincia di Frosinone. Dopo il drammatico sinistro che è costato la vita a quattro persone, nel pomeriggio di sabato 21 giugno un secondo incidente ha causato la morte di un uomo di 55 anni.

Erano quasi le 18 quando, per cause ancora da accertare l’uomo, che era alla guida di una Smart, si sarebbe schiantato contro un muro.

L’incidente si è verificato a Castrocielo, in via Latina

Secondo quanto riportato da Il Corriere, si tratterebbe di Giovanni Gelfusa: l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo in via Latina, in prossimità di una curva.

All’arrivo dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimazione è stato vano. L’impatto con il muro, infatti, è stato molto violento.

Il 55enne sarebbe un volto noto della zona, in quanto proprietario di una piccola attività commerciale.

Gravemente ferita una 24enne

Gelfusa, purtroppo, non è l’unica persona ad essere rimasta coinvolta nell’incidente a di Castrocielo.

Sulla Smart viaggiava con lui una giovane di 24 anni. La ragazza è stata soccorsa dai sanitari e le sue condizioni si sono rivelate subito critiche.

Per tale ragione, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha trasportato la 24enne da Frosinone all’ospedale di Roma.

Le indagini delle Forze dell’Ordine

Per far luce sull’accaduto, sul luogo dell’incidente di Castrocielo, insieme ai sanitari, sono giunte anche le Forze dell’Ordine.

Presenti sia i Carabinieri della Stazione di Acquino, sia i Vigili de Fuoco, al fine di effettuare i rilievi e di mettere in sicurezza l’area del sinistro.

I Carabinieri stanno cercando di scoprire le esatte cause di questa ennesima tragedia che ha sconvolto la provincia di Frosinone.