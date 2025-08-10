Tragico incidente a Vignanello, morti i coniugi Montanaro: grave la figlia Aurora (consigliere comunale)
Drammatico incidente stradale in provincia di Viterbo, lungo la provinciale che collega Vignanello a Vasanello. Due auto si sono scontrate frontalmente. Terribile l’impatto e tragico il bilancio: sono morti due coniugi, Marcello Montanaro, 56 anni, e la moglie Maria Vittoria Rita, 57 anni. Gravemente ferita la loro figlia Aurora, consigliere comunale 24enne. Ferito anche il conducente dell’altro mezzo coinvolto nello scontro.
- Viterbo, incidente tragico a Vignanello: morti marito e moglie, grave la figlia
- Cosa è emerso sulla dinamica del frontale
- Chi è Aurora Montanaro
L’incidente si è verificato nella serata di sabato 9 agosto, intorno alle ore 20. I coniugi Montanari sono morti sul colpo. A bordo della stessa vettura c’era anche la figlia Aurora.
La giovane è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma, dove è ricoverata in prognosi riservata.
Cerchiata in rosso la zona in cui si è verificato l’incidente
Ferito anche l’uomo che era al volante dell’altro mezzo coinvolto nello scontro stradale. Non sarebbe in pericolo di vita.
Sul luogo della tragedia sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 con un’autoambulanza e l’eliambulanza Pegaso, e i carabinieri della stazione locale, che hanno svolto i rilievi per ricostruire la dinamica del terribile schianto.
Il frontale si è verificato in un tratto di strada extraurbana a doppio senso di marcia, nei pressi di una curva. La vettura con a bordo la famiglia Montanaro stava viaggiando in direzione di Vasanello quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrata con l’altro veicolo.
I coniugi sarebbero morti sul colpo. La loro figlia Aurora, consigliera comunale di maggioranza a Vignanello e docente di materie umanistiche, al momento dell’incidente si trovava sui sedili posteriori; è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco della sede di Civita Castellana. Poi la corsa in ospedale.
Aurora Montanaro è molto conosciuta e stimata anche a Viterbo. Lo scorso marzo è entrata a far parte dello staff dell’assessore comunale all’Urbanistica Emanuele Aronne e in precedenza si era candidata alle elezioni comunali a sostegno della sindaca Chiara Frontini.
I vigili del fuoco hanno dovuto usare cesoie idrauliche per estrarre le vittime dalle lamiere. Le operazioni di soccorso sono state difficili a causa della gravità dell’impatto e delle condizioni dei feriti.
La strada provinciale è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per permettere le operazioni di messa in sicurezza e i rilievi.