Tragico incidente ad Artogne vicino Brescia, 16enne in moto muore dopo lo scontro con un’auto

In un tragico incidente stradale, un giovane di 16 anni è morto a seguito dello schianto della sua moto contro un’auto. È avvenuto ad Artogne, poco distante da Brescia. Il giovane è morto sul posto per un arresto cardiocircolatorio: i sanitari accorsi sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare nulla per rianimarlo. La Polizia Stradale indaga per risalire alle cause della tragedia.

Incidente ad Artogne (Brescia): violento scontro tra moto e auto

Erano le 14.30 circa del 20 settembre quando, in piazza Lorenzetti di Artogne, in provincia di Brescia, un’auto e una moto si sono scontrate.

Il violento incidente si è verificato in pieno centro, vicino al Municipio di Artogne.

Lo scontro tra moto e auto è avvenuto ad Artogne, in provincia di Brescia

Anche se la dinamica del sinistro non è ancora del tutto chiara, sembra che sia stata la moto, guidata da un 16enne di Pian Camuno, a scontrarsi con l’automobile.

Coinvolto un minorenne: morto un 16enne

Immediati i soccorsi da parte dei sanitari, che sono giunti sul luogo della tragedia con un’ambulanza, un’automedica e allertando l’elisoccorso.

Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici, per il 16enne coinvolto nell’incidente ad Artogne non c’è stato nulla da fare.

Il ragazzo è morto sul posto a causa di un arresto cardiocircolatorio.

Le generalità della giovanissima vittima non sono state rese note. Come abbiamo già anticipato, si sa solamente che il ragazzo aveva 16 anni e che era originario del vicino comune di Pian Camuno.

Indagini in corso

Sull’incidente avvenuto ad Artogne indaga la Polizia Stradale di Iseo, giunta sul posto poco dopo il sinistro. Non sono infatti ancora state chiarite eventuali responsabilità.

Quello avvenuto in provincia di Brescia è solo uno dei numerosi incidenti stradali che si sono verificati in Italia nelle ultime ore.

