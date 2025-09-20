Tragico incidente ad Artogne vicino Brescia, 16enne in moto muore dopo lo scontro con un’auto
Incidente ad Artogne (Brescia), dove un ragazzo di 16 anni muore schiantandosi in moto contro un’auto: indaga la Polizia Stradale
In un tragico incidente stradale, un giovane di 16 anni è morto a seguito dello schianto della sua moto contro un’auto. È avvenuto ad Artogne, poco distante da Brescia. Il giovane è morto sul posto per un arresto cardiocircolatorio: i sanitari accorsi sul luogo dell’incidente non hanno potuto fare nulla per rianimarlo. La Polizia Stradale indaga per risalire alle cause della tragedia.
- Incidente ad Artogne (Brescia): violento scontro tra moto e auto
- Coinvolto un minorenne: morto un 16enne
- Indagini in corso
Incidente ad Artogne (Brescia): violento scontro tra moto e auto
Erano le 14.30 circa del 20 settembre quando, in piazza Lorenzetti di Artogne, in provincia di Brescia, un’auto e una moto si sono scontrate.
Il violento incidente si è verificato in pieno centro, vicino al Municipio di Artogne.
Lo scontro tra moto e auto è avvenuto ad Artogne, in provincia di Brescia
Anche se la dinamica del sinistro non è ancora del tutto chiara, sembra che sia stata la moto, guidata da un 16enne di Pian Camuno, a scontrarsi con l’automobile.
Coinvolto un minorenne: morto un 16enne
Immediati i soccorsi da parte dei sanitari, che sono giunti sul luogo della tragedia con un’ambulanza, un’automedica e allertando l’elisoccorso.
Tuttavia, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei medici, per il 16enne coinvolto nell’incidente ad Artogne non c’è stato nulla da fare.
Il ragazzo è morto sul posto a causa di un arresto cardiocircolatorio.
Le generalità della giovanissima vittima non sono state rese note. Come abbiamo già anticipato, si sa solamente che il ragazzo aveva 16 anni e che era originario del vicino comune di Pian Camuno.
Indagini in corso
Sull’incidente avvenuto ad Artogne indaga la Polizia Stradale di Iseo, giunta sul posto poco dopo il sinistro. Non sono infatti ancora state chiarite eventuali responsabilità.
Quello avvenuto in provincia di Brescia è solo uno dei numerosi incidenti stradali che si sono verificati in Italia nelle ultime ore.
Solo poche ore fa un rider di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale con un’auto mentre stava svolgendo il suo turno di lavoro.