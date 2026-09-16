Domenico Di Zeo morto nell'incidente sull'A1 tra mezzi pesanti, il 44enne era il conducente di un camion

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Tragico incidente mortale tra due mezzi pesanti sull’A1 Milano-Napoli, tra i caselli di Attigliano e Orvieto. L’impatto è stato molto violento ed è avvenuto tra una bisarca per il trasporto di automobili e un autocarro-frigo. Il conducente di quest’ultimo mezzo, Domenico Di Zeo, è morto.

L’incidente mortale sull’A1

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 15 settembre sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto fra i caselli di Attigliano e Orvieto in direzione nord, al chilometro 464+300 dell’arteria stradale.

Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

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Il violento scontro ha coinvolto una bisarca per il trasporto di automobili e un autocarro-frigo. Il conducente di quest’ultimo è deceduto nell’impatto.

I soccorsi e il traffico bloccato

Stando alla prima ricostruzione, l’impatto avrebbe coinvolto un primo mezzo fermo per incolonnamento e un secondo mezzo che stava sopraggiungendo. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Orvieto.

Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza di vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Anas il tratto di autostrada è stato chiuso, con gravi ripercussioni sulla circolazione.

Nel tratto di autostrada si è formata una coda di 5 chilometri con il traffico che scorreva su una sola corsia.

Il personale tecnico e sanitario ha distribuito acqua agli automobilisti bloccati.

Chi era la vittima Domenico Di Zeo

Nello scontro è morto il conducente dell’autocarro-frigo. Come riporta SalernoToday, si tratta di un 44enne campano.

La vittima è Domenico Di Zeo, originario di Teggiano. Sui social l’uomo viene ricordato come una persona gentile che lascia la madre e la sorella.

Durante le fasi di soccorso, per liberare il corpo è stato richiesto l’intervento di una autogru dei vigili del fuoco del comando di Viterbo.

Il conducente della bisarca, invece, non avrebbe riportato lesioni gravi ed è rimasto cosciente per tutta la durata delle operazioni di soccorso.