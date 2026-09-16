Domenico Di Zeo morto nell'incidente sull'A1 tra mezzi pesanti, il 44enne era il conducente di un camion
L’incidente ha coinvolto una bisarca e un autocarro-frigo ed è avvenuto nel tratto fra i caselli di Attigliano e Orvieto, morto Domenico Di Zeo
Tragico incidente mortale tra due mezzi pesanti sull’A1 Milano-Napoli, tra i caselli di Attigliano e Orvieto. L’impatto è stato molto violento ed è avvenuto tra una bisarca per il trasporto di automobili e un autocarro-frigo. Il conducente di quest’ultimo mezzo, Domenico Di Zeo, è morto.
L’incidente mortale sull’A1
L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio del 15 settembre sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto fra i caselli di Attigliano e Orvieto in direzione nord, al chilometro 464+300 dell’arteria stradale.
Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Il violento scontro ha coinvolto una bisarca per il trasporto di automobili e un autocarro-frigo. Il conducente di quest’ultimo è deceduto nell’impatto.
I soccorsi e il traffico bloccato
Stando alla prima ricostruzione, l’impatto avrebbe coinvolto un primo mezzo fermo per incolonnamento e un secondo mezzo che stava sopraggiungendo. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale di Orvieto.
Per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza di vigili del fuoco, polizia stradale e personale di Anas il tratto di autostrada è stato chiuso, con gravi ripercussioni sulla circolazione.
Nel tratto di autostrada si è formata una coda di 5 chilometri con il traffico che scorreva su una sola corsia.
Il personale tecnico e sanitario ha distribuito acqua agli automobilisti bloccati.
Chi era la vittima Domenico Di Zeo
Nello scontro è morto il conducente dell’autocarro-frigo. Come riporta SalernoToday, si tratta di un 44enne campano.
La vittima è Domenico Di Zeo, originario di Teggiano. Sui social l’uomo viene ricordato come una persona gentile che lascia la madre e la sorella.
Durante le fasi di soccorso, per liberare il corpo è stato richiesto l’intervento di una autogru dei vigili del fuoco del comando di Viterbo.
Il conducente della bisarca, invece, non avrebbe riportato lesioni gravi ed è rimasto cosciente per tutta la durata delle operazioni di soccorso.