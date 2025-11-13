Trailer Il Diavolo veste Prada 2, scarpe rosse e "Meglio tardi che mai": le immagini in attesa del 29 aprile

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Il Diavolo veste Prada 2 sta per arrivare al cinema, intanto sono stati diffusi il primo poster e soprattutto il teaser trailer. Il film sarà sul grande schermo in Italia a partire dal 29 aprile 2026. Il video, con la canzone Vogue di Madonna, riporta al primo capitolo: il leggendario brano del 1990 era presente anche nella pellicola originale.

Il teaser trailer de Il Diavolo veste Prada 2

In cinquanta secondi di immagini si torna a respirare l’aria glamour ed elegante del mondo della moda in cui la temibile Miranda Priestley detta legge.

Nelle immagini si vedono delle scarpe rosse con tacco altissimo e borchie dorate che procedono spedite nella redazione di una rivista fashion. Tutti si tirano indietro al suo passaggio finché la temuta donna che le indossa non arriva in un ascensore.

Anne Hathaway sul set a Milano de Il Diavolo veste Prada 2

La camminata viene intervallata da scene di sfilate, preparazione delle modelle ed eventi scintillanti. Solo negli ultimi secondi il video svela a chi appartengono le scarpe rosse: Miranda Priestley.

Le porte dell’ascensore si stanno chiudendo ma una mano le ferma, c’è Andy Sachs che entra e saluta la sua ex boss. La direttrice di Runway non fa una piega e risponde solo: “Meglio tardi che mai“.

Il Diavolo veste Prada 2 torna dopo 20 anni

A vent’anni dalle prima volta in cui interpretarono Miranda, Andy, Emily e Nigel, le straordinarie star Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci tornano nelle eleganti strade di New York City e nei lussuosi uffici di Runway ne Il Diavolo Veste Prada 2.

Il set si è spostato a Milano dove la troupe ha girato per qualche settimana, nel quadrilatero della moda, a ottobre. Il secondo capitolo segna anche il ritorno di David Frankel alla regia e di Aline Brosh McKenna allo script ed è prodotto da Wendy Finerman, con Michael Bederman, Karen Rosenfelt e Aline Brosh McKenna executive producer.

Cosa si sa su Il Diavolo veste Prada 2

La trama del secondo capitolo del film non è stata diffusa. Si sa però che a comporre il cast figurano anche Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, Patrick Brammall, Caleb Hearon, Helen J. Shen, Pauline Chalamet, B.J. Novak e Conrad Ricamora.

Proprio a Milano, durante le riprese, è stata avvistata Lady Gaga, ma non è chiaro che ruolo avrà nelle scene. Il film originale del 2006 ha incassando quasi 125 milioni di dollari in America del Nord e oltre 326 milioni di dollari in tutto il mondo. Ha inoltre ricevuto due nomination agli Oscar, tra cui quella a Meryl Streep come miglior attrice.

Il Diavolo veste Prada 2 promette di duplicare il successo di venti anni fa.