Tram 15 esce dai binari a Rozzano fuori Milano, nessun ferito ma 3° incidente in 10 giorni: la versione di Atm

Un tram è fuoriuscito dai binaria Rozzano, vicino a Milano. Nessuna persona è rimasta ferita, ma si tratta del terzo incidente simile avvenuto in pochi giorni nella zona del capoluogo lombardo, dopo il deragliamento del tram del 27 febbraio, in cui sono morte due persone, e quello di sabato 7 marzo.

Incidente del tram a Rozzano: cos’è successo

Nella mattinata di lunedì 9 marzo, attorno alle 6,15, un convoglio “Sirietto”, in servizio sulla linea 15 che collega Rozzano a piazza Duomo a Milano, è uscito dai binari alla fermata Curiel-Isonzo. Il tram deragliato era diretto al capolinea Guido Rossa.

Come ricostruito dal Corriere della Sera, è stato il secondo vagone a uscire dai binari spostandosi verso destra, mentre il convoglio stava ripartendo, avvicinandosi pericolosamente ai binari della direzione opposta. La velocità era molto ridotta e nessuno è rimasto ferito.

La versione di Atm

Contattata da Fanpage, Atm (Azienda Trasporti Milanesi) ha reso noto che “non si tratta di un vero e proprio deragliamento”, dal momento che “a uscire dai binari è stata solo una piccola parte del tram“. Secondo Atm. quello di Rozzano è un “piccolo incidente”.

La fuoriuscita del carrello centrale dal binario sarebbe stata provocata da una ruota che si sarebbe bloccata.

Le ripercussioni sulla circolazione a Rozzano

La circolazione sulla linea è stata temporaneamente interrotta in seguito al deragliamento del tram. Sul posto si sono recati i tecnici di Atm, che hanno avviato gli accertamenti di rito per fare completa chiarezza sulle cause dell’incidente.

Nel frattempo è stato attivato un servizio di bus sostitutivi tra piazzale Abbiategrasso a Milano e Rozzano, in entrambe le direzioni.

Terzo incidente di tram in zona Milano in 10 giorni

Quella del tram 15 a Rozzano nella mattinata di lunedì 9 marzo è la terza fuoriuscita dai binari avvenuta nella zona di Milano nel giro di pochi giorni.

Lo scorso 27 febbraio, il deragliamento di una vettura della linea 7 ha provocato due morti e decine di feriti in viale Vittorio Veneto a Milano.

Sabato 7 marzo, un tram della linea 9 senza passeggeri a bordo è uscito dai binari nella curva tra via Galvani e via Filzi, accanto alla stazione Centrale.