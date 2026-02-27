Tram deraglia a Milano, il conducente conferma l'ipotesi del malore e spiega "mi sono sentito male"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Il tram 9 ha deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano, provocando due morti e decine di feriti. L’ipotesi principale è un malore del conducente, che avrebbe saltato l’ultima fermata non rallentando all’incrocio. In serata è arrivata la conferma del diretto interessato, il conducente del tram: “Mi sono sentito male, ho avuto un malore“. Le indagini si concentrano su scambio e semaforo, mentre la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e lesioni.

Tram deragliato a Milano, il motivo

Le prime battute del conducente del tram sono state diffuse dall’Ansa. È l’ipotesi di un malore improvviso del conducente quella che, al momento, viene considerata la più accreditata dagli inquirenti che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente del tram 9 a Milano, deragliato in viale Vittorio Veneto.

L’episodio ha provocato un bilancio pesantissimo: due morti e 39 feriti, alcuni dei quali trasportati in diversi ospedali cittadini in codice giallo e verde.

La possibile dinamica

Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, il tram 9 era in marcia da circa un’ora, condotto da un dipendente Atm Milano che vanta una lunga esperienza. Il mezzo avrebbe superato a velocità sostenuta l’ultima fermata prima dell’incrocio, senza arrestare la sua corsa.

Uno degli elementi ritenuti centrali nell’inchiesta è rappresentato dal fatto che proprio in quel punto si trova lo scambio ferroviario che consente la svolta verso via Lazzaretto. Quest’ultimo sarebbe stato trovato “chiuso”, cioè in posizione di deviazione.

Il nodo dello scambio

Il sistema, come spiegato anche da fonti tecniche citate da testate locali, viene normalmente attivato dal conducente tramite un pulsante a bordo alcune centinaia di metri prima.

In condizioni regolari, il manovratore avrebbe dovuto azionarlo per mantenere il tracciato rettilineo lungo viale Vittorio Veneto. Cruciale sarà quindi l’analisi della scatola nera del mezzo, unitamente allo studio dei filmati delle telecamere di sorveglianza per capire se il comando sia stato inserito o meno.

Cosa emerge dai video

Dai primi video acquisiti nell’ambito dell’indagine sull’incidente del tram a Milano, non risulterebbe alcun rallentamento prima dell’incrocio.

Non si esclude che il convoglio avesse il semaforo rosso e che, a prescindere dalla fermata per i passeggeri, avrebbe comunque dovuto arrestarsi. Il fatto che abbia proseguito senza decelerare rafforza l’ipotesi di un malore del conducente.

Il pubblico ministero Elisa Calanducci, insieme al procuratore capo Marcello Viola, aprirà un fascicolo per omicidio colposo e lesioni colpose. Il conducente, ricoverato per contusioni in codice verde, è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito.