Tram deraglia a Milano, rider del food delivery salvo perché si è fermato al semaforo rosso: il video
Un video mostra il momento in cui il tram deragliato a Milano esce dai binari: salvo per miracolo un rider che era vicinissimo al luogo dello schianto
C’è un video impressionante che documenta il momento in cui il tram della linea 9 è deragliato a Milano, in viale Vittorio Veneto. Le immagini provengono dalla dashcam di un’auto vicina al luogo della tragedia. Nel filmato si vede anche un rider in bicicletta, che viene praticamente sfiorato dal tram e si salva perché fermo al semaforo rosso da pochi secondi.
Tram deragliato a Milano, il video dell’incidente
Il momento del deragliamento del tram della linea 9, in Viale Vittorio Veneto a Milano, è stato ripreso in un video.
Le immagini arrivano dalla dashcam di un’auto ferma a pochi metri dal punto dell’impatto. Nel video si nota il mezzo che, uscito dai binari, va a schiantarsi contro un edificio.
Il bilancio purtroppo è drammatico: ci sono due morti e decine di feriti.
Il rider salvo grazie al semaforo rosso
Le immagini mostrano il tram numero 9 che esce dai binari, si inclina e si schianta contro un edificio di Viale Vittorio Veneto.
Il punto di vista è quello di un’auto ferma a pochi metri di distanza nell’esatto istante del tragico schianto. Nel mostrare la dinamica dell’incidente, il video mostra anche un rider del food delivery superare le auto in coda e fermarsi a un semaforo rosso.
Semaforo rosso che ha letteralmente salvato il rider in bicicletta: l’uomo, infatti, era vicinissimo al tram nel momento in cui è deragliato, tanto che nell’attimo dello schianto si scansa all’ultimo mollando la bici. Le persone all’interno dell’auto si chiedono proprio cosa sia accaduto al rider.
Tram deragliato a Milano, cosa è successo
Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio 2026, poco dopo le 16.
Il tram, che proveniva da Piazza della Repubblica e viaggiava direzione piazza Oberdan, è uscito fuori dai binari impattando contro una palazzina in viale Vittorio Veneto.
Il mezzo, arrivato all’incrocio con via Lazzaretto, è uscito dai binari proprio in un punto dove uno scambio permette di deviare a sinistra delle rotaie.
Tra le prime ipotesi al vaglio, ancora tutte da accertare, ci sarebbe anche quella di un malore del conducente o di un guasto del sistema di scambio, trovato “chiuso”.