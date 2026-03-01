Tram deragliato a Milano, accertamenti sul sistema frenante che non ha funzionato: ipotesi omicidio colposo

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La Procura di Milano aprirà un accertamento sul sistema frenante del tram deragliato. L’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente, costato la vita a due persone, è ancora nella fase iniziale. Il conducente ha dichiarato di aver accusato un malore mentre era alla guida, ma la Procura vuole capire perché il sistema frenante "a uomo morto" del Tramlink non è entrato in funzione.

Tram deragliato, gli aspetti da chiarire

L’indagine condotta dalla pm Elisa Calanducci verrà aperta per omicidio colposo dopo aver ricevuto gli atti della polizia locale.

Tra gli aspetti da chiarire c’è anche il motivo per cui il sistema frenante del tram, un mezzo moderno e di ultima generazione, non sia entrato in funzione. Il sistema, infatti, è progettato per arrestare il mezzo proprio in caso di malori o svenimenti del conducente.

Perché il sistema frenante non ha funzionato

Questo sistema, chiamato "a uomo morto", dovrebbe entrare in funzione quando viene rilevato il mancato contatto tra la mano del conducente e la manopola di conduzione del mezzo. Dopo appena 2,5 secondi dovrebbe partire un allarme acustico, e poco dopo – sempre in assenza di contatto sulla manopola – il tram dovrebbe fermarsi automaticamente.

Cosa che non è accaduta venerdì 27 febbraio a Milano, dove il tram della linea 9 si è schiantato contro un edificio provocando due morti – Ferdinando Favia, 59 anni, e Abdou Karim Touré, 53 – circa 50 feriti. Sono ancora due i feriti ricoverati in Rianimazione al Policlinico di Milano, uno invece è in osservazione. Tutti gli altri pazienti sono stati dimessi.

Il conducente di 60 anni, già dimesso dall’ospedale, ha detto di essere stato colto da un malore improvviso che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, arrivato a grande velocità fino allo scambio che non è stato attivato.

"Non ho visto più nulla", avrebbe detto il conducente del tram, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera.

Come funziona il sistema franante "a uomo morto"

Il cosiddetto sistema dell’"uomo morto" prevede che il conducente azioni un pulsante ogni 2,5 secondi per attestare il proprio stato di vigilanza.

In caso di mancata attivazione, scatta prima un allarme acustico e poi, trascorsi ulteriori 2,5 secondi, entra in funzione la frenata d’emergenza e parte la segnalazione alla sala operativa di ATM, che tuttavia non risulterebbe essere stata ricevuta.

Il convoglio Tramlink è inoltre equipaggiato con sensori anticollisione in grado di rilevare eventuali ostacoli o pedoni lungo il percorso. Secondo le prime indiscrezioni, al momento dell’accaduto tutti i dispositivi di sicurezza sarebbero risultati regolarmente funzionanti. Questi aspetti dovranno essere chiariti nell’indagine della Procura di Milano.