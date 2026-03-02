Tram deragliato a Milano, clamoroso scambio di persona: 56enne dato per morto in realtà è vivo, in ospedale

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è stato un clamoroso scambio di persona nel bilancio delle vittime dell’incidente del tram deragliato a Milano venerdì 27 febbraio: a differenza di quanto indicato nelle prime ore dai fatti, non è il senegalese di 56 anni Abdoul Karim Touré la seconda persona deceduta. L’uomo, in realtà, è vivo: attualmente è ricoverato in codice rosso in ospedale. La seconda vittima sarebbe un altro cittadino di origini africane, già identificato, le cui generalità non sono state ancora rese note perché i suoi familiari non sono stati informati del decesso.

Chi è la seconda vittima dell’incidente del tram deragliato a Milano

La seconda vittima dell’incidente del tram 9 a Milano di venerdì scorso, oltre al 59enne Ferdinando Favia, non è Abdoul Karim Tourè.

Il 56enne senegalese, indicato nelle prime ore concitate dai fatti come deceduto, è in realtà vivo e attualmente ricoverato in ospedale in codice rosso.

A riferire del clamoroso scambio di persona sono diverse agenzie di stampa, tra cui ANSA, in base a quanto appreso da fonti in Procura a Milano.

La seconda vittima dell’incidente sarebbe un altro cittadino di origini africane, già identificato. Le sue generalità non sono state ancora rese note perché al momento non sono stati informati i familiari del suo decesso.

Conducente del tram indagato anche per disastro ferroviario

Proseguono, intanto, le indagini sulla dinamica dell’incidente del tram 9 deragliato a Milano lo scorso venerdì e sulle eventuali responsabilità.

Il mezzo aveva terminato la sua corsa contro un palazzo, provocando due vittime e una cinquantina di feriti.

Il conducente del tram, che ha riferito di aver accusato un malore, risulta indagato per disastro ferroviario. L’ipotesi di reato si trova nella relazione investigativa inviata nella mattinata di lunedì 2 marzo dalla Polizia Locale alla Procura della Repubblica di Milano, che stando a quanto riportato da ANSA, comprenderebbe anche omicidio colposo e lesioni.

La moglie del conducente del tram: “Siamo distrutti”

La tesi del malore del conducente del tram è confermata anche dalla moglie dell’uomo, che ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere della Sera.

La donna ha raccontato: “Mi ha detto che è stato male, ha visto tutto nero e non ha capito più nulla“.