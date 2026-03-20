Tram deragliato a Milano, conducente al telefono poco prima dell'incidente: accertamenti sulla chiamata

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il conducente del tram deragliato a Milano sarebbe stato al telefono fino ad almeno 12 secondi prima dello schianto. È quanto sarebbe emerso dall’analisi dei tabulati effettuata dagli inquirenti per verificare se dietro l’incidente con due vittime e circa 50 feriti possa esserci la distrazione del macchinista. Una circostanza che i rappresentanti legali del 60enne Pietro Montemurro hanno escluso.

Gli attimi del deragliamento del tram a Milano

Gli agenti della polizia locale, coordinati dalle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara, indagano per ricostruire passo dopo passo i momenti dell’incidente, in attesa di ricevere dati più precisi dall’analisi della scatola nera del mezzo.

Secondo la dashcam del taxi che ha registrato il momento dello schianto, alle 16.11 e 25 secondi del 27 febbraio il tram si è inserito nello scambio dei binari finendo a una velocità di circa 50km/h contro un palazzo.

ANSA

Stando a quanto riportato da Repubblica, il conducente sarebbe stato al telefono almeno fino a 12 secondi prima di saltare la fermata precedente.

Gli investigatori sono al lavoro per accertare se questo scarto temporale possa essere anche inferiore.

La telefonata

Da quanto rilevato nell’analisi del cellulare di Montemurro, il tranviere ha parlato al telefono per 3 minuti e 40 secondi con il collega che gli aveva dato il cambio circa mezz’ora prima, per raccontargli dell’infortunio al piede che ha subito durante le operazioni di carico a bordo di una persona disabile con la carrozzina.

Subito dopo l’incidente, il 60enne macchinista ha dichiarato di aver perso il controllo del tram 9 per un malore, una sincope vasovagale che sarebbe stata causata dal trauma all’alluce e che gli avrebbe fatto perdere i sensi.

Secondo quanto sostenuto dalla difesa, quella chiamata sarebbe stata però interrotta almeno un minuto e mezzo prima dell’incidente.

“Al momento dell’impatto posso escludere che fosse al telefono”, ha dichiarato l’avvocato Mirko Mazzali, uno dei rappresentanti legali di Montemurro, indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose, che di fronte ai pm si è avvalso della facoltà di non rispondere.

“Non è in condizioni di rispondere alle domande, è ancora sotto choc”, ha spiegato il suo legale.

Le indagini sull’incidente

Il collega con cui è stato al telefono ha dichiarato agli agenti che l’hanno sentito la prima volta di aver salutato il 60enne senza però ricevere risposta.

Non è escluso dunque che il macchinista abbia perso conoscenza proprio mentre era al telefono.

Tra i punti al centro degli accertamenti sull’incidente a Milano c’è anche la mancata comunicazione del malore alla centrale operativa Atm.