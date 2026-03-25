Tram deragliato a Milano, conducente chiede di non guidare più e di essere sentito dai pm per difendersi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Pietro Montemurro, il 60enne conducente del tram deragliato a Milano lo scorso 27 febbraio, ha chiesto formalmente di essere interrogato dai pm, dopo aver inizialmente scelto di non rispondere perché ancora sotto shock. L’uomo si è inoltre rivolto all’azienda dei trasporti chiedendo di non tornare più alla guida e di essere collocato in altra funzione.

Tram deragliato, il conducente chiede di essere ascoltato dai pm

Dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere durante la convocazione del 16 marzo, Montemurro ci ha ripensato.

I suoi legali hanno depositato un’istanza alle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara per fissare un interrogatorio. L’obiettivo è chiarire la propria posizione e fornire una versione dettagliata dei fatti.

ANSA

Come scrivono La Repubblica e MilanoToday, fra gli altri, il conducente ha ribadito di essere stato colpito da un malore improvviso mentre era alla guida del tram della linea 9.

Secondo la sua ricostruzione avrebbe il conducente del tram deragliato avrebbe perso conoscenza a causa di una sincope vasovagale, innescata da un forte dolore al piede dopo un infortunio avvenuto poco prima durante l’assistenza a un passeggero disabile.

Il conducente del tram non vuole più guidare

Oltre alla richiesta di essere ascoltato dai magistrati, come detto, Montemurro ha avanzato anche una domanda all’azienda di trasporto pubblico milanese: non tornare più alla guida dei mezzi. Il tranviere avrebbe espresso l’intenzione di essere ricollocato in un ruolo d’ufficio, dichiarando di non sentirsi più in grado di svolgere il servizio su strada.

Gli investigatori stanno approfondendo diverse piste per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Tra queste, la possibile distrazione del conducente, ma anche l’eventualità di un guasto tecnico. Decisivi saranno gli accertamenti sulla scatola nera del tram e una consulenza cinematica, ancora da eseguire.

Uno degli elementi più delicati riguarda l’utilizzo del telefono. Secondo i legali, l’ultima chiamata del conducente sarebbe terminata circa 90 secondi prima dell’impatto. Diversa la ricostruzione degli inquirenti, secondo cui la telefonata si sarebbe conclusa appena 12 secondi prima del deragliamento. Un dato che dovrà essere verificato incrociando le informazioni con quelle della scatola nera.

Tram deragliato a Milano, morti e feriti

L’incidente, avvenuto in viale Vittorio Veneto, ha avuto conseguenze gravissime: due morti e più di cinquanta feriti.

Il tram, fuori controllo, si è schiantato contro un edificio dopo aver saltato una fermata e non aver attivato la deviazione del binario. Montemurro è attualmente indagato per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose.