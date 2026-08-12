Tram deragliato a Milano, consulenza medica scagiona il conducente "svenuto per un malore"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Novità sulla vicenda del tram deragliato a Milano che aveva portato alla morte di due persone. Secondo una consulenza medica, il conducente del mezzo sarebbe svenuto per un malore, fatto questo che quindi scagionerebbe l’uomo, Pietro Montemurro, dalle accuse – tra le altre – di omicidio.

Tram deragliato a Milano, cos’è successo

È stata depositata la consulenza cardiologica e medico-legale di parte, firmata da Andrea Alfonso Finzi e Massimo Levratti, voluta dai legali di Pietro Montemurro, il conducente del tram deragliato il 27 febbraio a Milano.

Secondo i medici, quindi, l’uomo sarebbe sostanzialmente svenuto a causa di un malore avvenuto per diversi motivi e che lo scagionerebbe dall’accusa di aver ucciso le due persone che sono morte a causa dell’incidente.

Il conducente avrebbe avuto un malore

“Non sussistono elementi per ricondurre l’accaduto a comportamento illecito, negligente o imprudente. Il malore è riconducibile con elevatissimo grado di probabilità, prossimo alla certezza, a una sindrome vaso-vagale di tipo misto, vasodepressivo e cardioinibitorio”, di fatti a uno svenimento. È questa la conclusione della relazione di 19 pagine voluta dalla difesa di Pietro Montemurro, indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose.

Secondo i consulenti, la perdita di coscienza fu “un evento acuto, imprevedibile nelle circostanze e non prevenibile dal soggetto”. Insomma, non sarebbe stata causata da una malattia già presente, ma da un insieme di fattori.

Come ricostruito dal Corriere della Sera, Montemurro si era sottoposto a una procedura odontoiatrica stressante nella mattinata del 27 febbraio, era a digiuno e provava un senso di malessere già nelle ore precedenti al turno, a cui era da aggiungersi il trauma all’alluce subito poco dopo l’inizio del servizio.

La ricostruzione

I fatti risalgono allo scorso mese di febbraio. L’incidente, avvenuto in centro a Milano, in viale Vittorio Veneto, aveva provocato due morti e più di cinquanta feriti. Il tram della linea 9 aveva saltato la fermata prevista, era deragliato e finito contro un edificio.

Il tram avrebbe proseguito la corsa dopo il malore poiché Montemurro, una volta perso conoscenza e quindi inconsapevolmente, avrebbe portato il mezzo ad accelerare, impedendo l’attivazione del sistema di arresto.

Infine, la consulenza esclude criticità nelle precedenti valutazioni di idoneità alla guida e nell’operato di Atm. Montemurro aveva riferito ai consulenti tre precedenti episodi simili ma non c’erano elementi per portare a specifici accertamenti preventivi.