Tram deragliato a Milano, il racconto del conducente sull'incidente tra il "dolore alla gamba e mancamento"

“Non ho visto più nulla, tutto buio, e ho perso il controllo”. Così il conducente del tram deragliato nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio in centro a Milano. Ci sarebbe quindi un malore del tranviere alla base del grave incidente che è costato la vita a due persone. L’uomo, dimesso dall’ospedale, è risultato negativo alle analisi per alcol e droga. Resta da capire cosa possa aver sofferto: il 60enne ha riferito di aver sentito un dolore alla gamba, poi il mancamento.

Tram deragliato a Milano, il malore del conducente

Fin dalle prime ore dopo l’incidente, è stato ipotizzato che a causare il deragliamento del tram a Milano sarebbe stato un errore umano e non un guasto tecnico.

Una ipotesi confermata dal racconto fatto dal conducente del mezzo agli agenti della polizia locale.

L’uomo, un sessantenne con quasi 35 anni di esperienza in Atm, ha spiegato di aver avuto un malore mentre si trovava alla guida del tram.

Il racconto del tranviere sull’incidente

“Ho sentito prima dolori alla gamba. Poi, mi sento sentito male. Ho avuto un mancamento“. È quanto avrebbe detto il tranviere alla polizia locale, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

“Non ho visto più nulla – ha detto – tutto buio, e ho perso il controllo”.

Il tram, che viaggiava in via Vittorio Veneto con destinazione finale Porta Genova, invece di rallentare ha accelerato fino a deragliare, finendo contro le vetrine di un palazzo.

Il bilancio finale è di due morti – Ferdinando Favia, 59 anni, e Abdou Karim Touré, 53 – e una cinquantina di feriti.

Il conducente del tram dimesso dall’ospedale

Il conducente del tram è rimasto ferito nell’incidente, subito dopo lo schianto è stato portato al Niguarda per un trauma cranico.

Come da prassi in casi del genere, in ospedale è stato sottoposto alle analisi del sangue per verificare l’eventuale assunzione di alcol e droga, che sono risultate negative.

Nella serata di sabato il 60enne è stato dimesso, con una prognosi di venti giorni.

L’uomo molto probabilmente verrà iscritto nel registro degli indagati della procura di Milano, per omicidio colposo e lesioni.

Il suo racconto sarà da verificare con una serie di accertamenti, a partire dalla visione delle immagini delle telecamere e dall’analisi del suo telefono, che è stato sequestrato per capire se fosse distratto dal cellulare.