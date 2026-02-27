Tram deragliato a Milano in viale Vittorio Veneto si schianta contro l'edificio, un morto e 39 feriti

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un tram della linea 9 è deragliato a Milano in viale Vittorio Veneto. Secondo quanto emerge, il mezzo è uscito dai binari e si è andato a schiantare contro un edificio. Sul suo cammino, però, ha incontrato diversi passanti e il bilancio momentaneo è tragico: un morto e decine di feriti tra cui alcuni rimasti incastrati sotto il mezzo.

L’incidente al tram in viale Vittorio Veneto a Milano

Il grave incidente è avvenuto nel pomeriggio di venerdì 27 febbraio 2026, poco dopo le 16.

Il tram, secondo quanto ricostruito, proveniva da Piazza della Repubblica e viaggiava direzione piazza Oberdan verso il capolinea della Stazione Centrale di Milano.

IPA

Per cause ancora da accertare, il mezzo della linea 9 è uscito fuori dai binari impattando contro una palazzina in viale Vittorio Veneto.

La ricostruzione del deragliamento

Arrivato all’incrocio con via Lazzaretto, dove uno scambio permette di deviare a sinistra delle rotaie, il tram sarebbe uscito fuori dai binari andandosi a schiantare contro il palazzo.

Testimoni riferiscono che il mezzo procedeva a forte velocità, dettaglio che verrà accertato in sede di verifiche.

Uscendo dai binari ha abbattuto un semaforo e sfondato la vetrina di un ristorante, e ha anche investito numerose persone che erano presenti per strada.

Non è chiaro, però, se l’incidente sia stato dovuto da una manovra azzardata o dal tentativo del conducente di evitare dei passanti che stavano attraversando la strada.

Il bilancio

Il bilancio, attualmente, riporta un morto e decine di feriti.

Sarebbero 39 le persone rimaste coinvolte e trasportate in ospedale, di cui una in codice rosso, sei in codice giallo e 32 in codice verde.

Il racconto di passeggeri e testimoni

Diversi i passeggeri a bordo, tutti soccorsi dai numerosi mezzi arrivati sul posto.

Nelle parole dei testimoni c’è tanta confusione e paura per quanto accaduto. C’è chi ha detto di non aver capito subito la gravità del fatto, pensando addirittura al terremoto per poi ritrovarsi a terra insieme a tutti gli altri passeggeri.

“Per fortuna ho soltanto battuto un ginocchio, ma l’uomo accanto a me perdeva sangue dalla testa” ha detto un altro passeggero.

C’è chi invece racconta di aver “sentito qualcosa sotto il tram che poi è deragliato”.

Un passeggero, invece, racconta che il “tram ha virato, ha preso una certa velocità e ha colpito un edificio”.

Tram di ultima generazione

A essere coinvolto nel drammatico deragliamento di venerdì 27 febbraio è stato uno dei tram modello Tramlink, uno dei più nuovi in circolazione a Milano.

Come riferito dal Corriere della Sera, infatti, si tratta di un mezzo appena arrivato sulle rotaie milanesi, novità in quanto tra i primi modelli bidirezionali nella storia della città.

Notizia in aggiornamento