Tram deragliato a Milano vicino alla stazione Centrale, è il secondo incidente in pochi giorni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Ancora un tram deragliato a Milano. È accaduto sabato sera nei pressi della stazione Centrale, ma a differenza dell’incidente di venerdì 27 febbraio, in cui sono morte due persone e ne sono rimaste ferite una cinquantina, questa volta non ci sono stati feriti. Fortunatamente non c’erano passeggeri a bordo ma solo il conducente quando il mezzo è uscito dai binari. In corso gli accertamenti per chiarire le cause: stando a una prima ricostruzione, il deragliamento sarebbe stato provocato da un bullone presente sulla linea.

Un altro tram deragliato a Milano

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, sabato 7 marzo, a Milano, nei pressi della stazione Centrale.

Attorno alle 22 un tram della linea 12 è uscito dai binari in via Galvani, all’angolo con via Filzi. Lo riporta il Corriere della Sera.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Si tratta del secondo incidente del genere nel capoluogo lombardo nel giro di pochi giorni, dopo quello di venerdì 27 febbraio in cui sono morte due persone.

L’incidente vicino alla stazione Centrale, non ci sono feriti

A differenza del tram deragliato in viale Vittorio Veneto, questa volta l’incidente non ha avuto gravi conseguenze.

Non risultano infatti esserci feriti: stando alle prime informazioni il tram era diretto in deposito e a bordo non c’erano passeggeri ma solo il conducente.

La causa del deragliamento

Il mezzo di Atm deragliato non è un tramlink di ultima generazione, come quello che si è schiantato contro un palazzo il 27 febbraio, ma un vecchio modello Jumbo.

Stando ai primi accertamenti, a provocare l’incidente potrebbe essere stata la presenza di un bullone sui binari.

Incidente tram, l’ipotesi dell’errore umano

Intanto va avanti l’inchiesta sul grave incidente del 27 febbraio, che vede indagato l’autista del tram per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose.

Venerdì 6 marzo è stata eseguita l’autopsia su Ferdinando Favia e Okon Johnson Lucky, le due vittime del deragliamento.

L’ipotesi principale resta quello dell’errore umano: un malore, come sostiene il tranviere, o una distrazione.

Per verificare se davvero l’uomo abbia perso il controllo del mezzo per un mancamento, la procura di Milano ha disposto l’acquisizione delle cartelle cliniche relative al ricovero in ospedale e il sequestro delle scarpe che indossava il giorno della tragedia.

Nei prossimi giorni poi si dovrebbe procedere con gli accertamenti irripetibili sulla scatola nera del tram e sul telefono dell’autista.