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È di 23 amministratori coinvolti e oltre 11 milioni di euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani contro una vasta frode fiscale realizzata tramite l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Il provvedimento, eseguito su richiesta della Procura della Repubblica di Trani, ha colpito un sistema finalizzato all’evasione delle imposte e all’accumulo di patrimoni illeciti.

Le indagini e il sequestro dei beni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Trani ha emesso un decreto di sequestro preventivo, finalizzato anche alla confisca per equivalente, di oltre 11 milioni di euro e 7 immobili nei confronti di 23 amministratori di diritto e di fatto di imprese coinvolte nella frode fiscale. L’operazione ha permesso di smantellare un circuito fraudolento che coinvolgeva 36 imprese, principalmente con sede nella cosiddetta “sesta” provincia pugliese.

Il meccanismo della frode

Le società coinvolte, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero emesso e utilizzato fatture per operazioni inesistenti con l’unico scopo di ottenere un vantaggio illecito in termini di minori imposte da versare. Il valore complessivo delle operazioni fittizie ammonta a circa 18 milioni di euro. Le imprese beneficiarie, grazie a costi fittizi contabilizzati, hanno potuto raggirare l’erario e accumulare patrimoni illeciti.

L’avvio delle indagini

L’inchiesta ha preso il via dall’analisi di alcune segnalazioni per operazioni sospette, che hanno indirizzato gli investigatori verso ulteriori approfondimenti. Tra le attività svolte figurano l’audizione di oltre 90 persone informate sui fatti, tra cui presunti clienti, fornitori e dipendenti delle società coinvolte, l’analisi di numerose transazioni finanziarie tramite accertamenti bancari e l’esecuzione di ispezioni fiscali mirate.

Le società “cartiere” e il ruolo dei principali indagati

Le indagini hanno fatto emergere l’esistenza di società “cartiere“, prive di reale struttura aziendale e create al solo scopo di emettere fatture false. Queste società erano strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi fiscali per le imprese beneficiarie. Il progetto criminoso sarebbe stato orchestrato da 3 soggetti di Trani, tra cui un consulente fiscale che ha gestito assunzioni fittizie di dipendenti per simulare l’operatività delle aziende coinvolte.

Operazioni di riciclaggio e tentativi di elusione

Nel tentativo di rendere inefficace la riscossione coattiva da parte dell’Agenzia delle Entrate, uno degli indagati ha trasferito i proventi illeciti verso l’acquisto di 4 immobili in provincia di Milano, intestandoli fittiziamente a figli e terzi, ma comunque riconducibili al proprio nucleo familiare. Il Tribunale di Trani ne ha disposto il sequestro preventivo. Un ulteriore immobile a Molfetta è stato sequestrato al rappresentante legale di una delle società coinvolte, nonostante il tentativo di sottrarlo all’azione dell’Amministrazione finanziaria tramite la modifica del regime patrimoniale e la cessione del 50% dell’immobile alla moglie.

Provvedimenti amministrativi e contrasto alla frode

Per prevenire ulteriori attività illecite da parte delle società “cartiere”, la Guardia di Finanza di Trani, con il nulla osta dell’Autorità Giudiziaria, ha richiesto all’Agenzia delle Entrate la cessazione definitiva di 12 partite IVA collegate alle imprese coinvolte. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, prosegue con l’obiettivo di rafforzare il contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria che minano la libera concorrenza e la tutela degli imprenditori onesti e dei lavoratori dipendenti, spesso ignari delle attività truffaldine in cui sono coinvolti.

IPA