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Due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari con l’accusa di incendio doloso in concorso, a seguito di un episodio avvenuto durante la notte di Capodanno a Corato. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Trani su richiesta della Procura, dopo un’articolata indagine condotta dalla Polizia di Stato che ha permesso di ricostruire la dinamica dell’evento e identificare i presunti responsabili.

Le indagini e l’arresto dei sospettati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la misura cautelare degli arresti domiciliari è stata eseguita il 15 aprile 2026 nei confronti di 2 soggetti di 18 e 27 anni. I due sono ritenuti gravemente indiziati di aver commesso il reato di incendio in concorso, come previsto dagli articoli 110 e 423 del codice penale. L’ordinanza è stata emessa dal Tribunale di Trani (Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari) su richiesta della locale Procura.

L’incendio nella notte di Capodanno

L’episodio che ha dato origine alle indagini si è verificato nella notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026, mentre erano in corso i festeggiamenti per il Capodanno. Un’autovettura, parcheggiata davanti a un condominio a Corato, è stata completamente distrutta dalle fiamme. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno documentato come due individui, con il volto coperto, si siano avvicinati al veicolo: uno dei due è rimasto in strada a fare da palo, mentre il complice ha cosparso l’auto con una tanica di benzina, appiccando il fuoco e provocando una violenta fiammata simile a un’esplosione.

Il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, l’incendio non si è propagato alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze, scongiurando il rischio di “esplosioni a catena”. L’episodio ha suscitato particolare allarme tra i residenti, poiché le auto si trovavano davanti a un condominio dove molte persone stavano festeggiando il Capodanno, mettendo così a rischio la loro incolumità.

La ricostruzione della dinamica e l’identificazione

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura di Trani e svolta dagli agenti del Commissariato di PS di Corato, ha previsto un’analisi approfondita dei sistemi di videosorveglianza della zona. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire sia il percorso di fuga dei due sospettati, dopo aver appiccato l’incendio, sia quello di andata, durante il quale si erano recati presso una stazione di servizio per riempire una tanica di benzina. In una delle riprese, i due sono stati immortalati a volto scoperto, elemento che ha permesso la loro identificazione.

Un altro caso di incendio doloso

Nel corso delle indagini, la Polizia di Stato ha individuato anche un altro soggetto, ripreso dalle telecamere mentre appiccava un incendio a un’altra autovettura nel mese di gennaio 2026, distruggendone gli interni. Al termine delle indagini, anche questa persona è stata denunciata alla Procura di Trani.

ANSA