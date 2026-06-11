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Eseguito un arresto per violenza sessuale aggravata, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e danneggiamento a Trani. Un uomo di origini straniere, già condannato in primo grado per maltrattamenti, è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere dopo aver reiterato gravi condotte violente nei confronti di due donne connazionali, ingannate con la promessa di ospitalità.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha richiesto e ottenuto la misura cautelare dopo un’approfondita attività investigativa. Gli agenti della III Sezione della Squadra Mobile della Questura BAT, specializzata nei reati contro la persona, minori e reati sessuali, hanno eseguito l’ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura.

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario di particolare gravità. L’uomo, già destinatario di un divieto di avvicinamento per episodi simili avvenuti nel 2024 ai danni di una precedente compagna, avrebbe continuato a perpetrare maltrattamenti e violenze nei confronti della nuova convivente, con la quale aveva iniziato una relazione all’inizio dell’anno. In passato, era già stato condannato in primo grado per maltrattamenti in famiglia relativi a fatti antecedenti al 2017.

Le modalità degli abusi

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe messo in atto una serie di atti lesivi dell’integrità fisica e morale della donna. Le condotte contestate comprendono minacce di morte, violenza fisica e psicologica, molestie e costrizioni a rapporti sessuali non consensuali. In particolare, sono stati documentati episodi di calci, pugni, spintoni, strattoni, tirate di capelli, insulti e minacce. In un caso specifico, dopo il rifiuto della donna di avere rapporti sessuali, l’uomo l’avrebbe aggredita afferrandola per la gola e tirandole i capelli, costringendola con la forza a subire un rapporto sessuale.

La vittima è riuscita a chiedere aiuto telefonando al N.U.E. 112, fornendo indicazioni precise che hanno consentito agli agenti della Questura di intervenire tempestivamente. La donna è stata immediatamente collocata in una struttura protetta e ha potuto formalizzare la denuncia, dando così avvio all’indagine coordinata dal Pubblico Ministero titolare del fascicolo.

La ricostruzione dei fatti e la misura cautelare

Le successive attività investigative hanno permesso di ricostruire in modo credibile e coerente le condotte persecutorie poste in essere dall’indagato. La gravità e la persistenza dei comportamenti, unite ai precedenti giudiziari per maltrattamenti, hanno portato l’Autorità Giudiziaria a ritenere sussistenti le esigenze cautelari, in particolare il concreto e attuale pericolo di reiterazione delle condotte. Per questi motivi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani ha chiesto e ottenuto l’emissione urgente della misura della custodia cautelare in carcere, eseguita con tempestività dal personale della Squadra Mobile per tutelare l’incolumità fisica e psicologica della vittima e prevenire ulteriori abusi.

L’arresto e la posizione dell’indagato

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trani e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La Questura di Barletta-Andria-Trani ha ribadito l’impegno della III Sezione della Squadra Mobile nel contrasto alla violenza di genere e domestica. L’attività viene svolta da personale specializzato nell’ascolto delle vittime e nella ricostruzione puntuale delle condotte delittuose, con l’obiettivo di garantire tutela e sicurezza a chi rischia di essere vittima di simili comportamenti.

IPA