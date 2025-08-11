Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto di veicoli e arresti sono il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Trani, dove due persone sono state fermate con l’accusa di aver sottratto un’autovettura e un ciclomotore. I fatti sono avvenuti durante controlli notturni nel centro cittadino e nella zona portuale, nell’ambito di un’attività mirata a contrastare i reati contro il patrimonio.

Operazione della Polizia di Stato: i dettagli dell’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di Trani hanno intensificato i controlli notturni per prevenire il furto di veicoli. Durante uno di questi servizi, le forze dell’ordine hanno notato un uomo con atteggiamento sospetto vicino a un’auto parcheggiata nel centro cittadino. Il soggetto, già noto alle autorità per precedenti reati contro il patrimonio, ha tentato la fuga alla vista degli agenti, ma è stato prontamente bloccato.

La perquisizione e il sequestro degli strumenti da scasso

Una volta fermato, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione e identificazione. Gli accertamenti hanno permesso di scoprire la manomissione del sistema di apertura del veicolo e la presenza di un grimaldello artigianale inserito nel nottolino di accensione dell’auto. L’oggetto è stato sequestrato come prova dell’avvenuto furto. L’uomo è stato quindi condotto presso la Casa Circondariale di Trani, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Custodia cautelare per il secondo sospettato

Nel corso della stessa attività di contrasto ai reati contro il patrimonio, il G.I.P. del Tribunale di Trani ha accolto la richiesta della locale Procura della Repubblica, disponendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un altro uomo. Quest’ultimo è sospettato di essersi impossessato di un ciclomotore parcheggiato nella zona portuale della città.

Le indagini e l’analisi delle telecamere di videosorveglianza

Gli investigatori del Commissariato, coordinati dalla Procura della Repubblica, hanno svolto specifici accertamenti e analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Grazie a queste attività, sono riusciti a individuare il presunto autore del furto, identificando anche la bicicletta utilizzata per raggiungere il luogo del reato e gli indumenti indossati durante l’azione criminosa. Gli abiti sono stati successivamente trovati nell’abitazione dell’indagato durante una perquisizione.

Presunzione di innocenza e stato delle indagini

Si ricorda che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi. L’indagato non può essere considerato colpevole fino a quando la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.

Il contesto: lotta ai reati contro il patrimonio

Le operazioni di questi giorni si inseriscono in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, che vede impegnate le forze dell’ordine su tutto il territorio di Trani. L’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza ai cittadini e tutelare i loro beni, soprattutto in aree particolarmente esposte come il centro cittadino e la zona portuale.

