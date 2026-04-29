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È di quattro provvedimenti di fermo per rapina a mano armata e ricettazione il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella provincia di BAT. I fermi sono stati eseguiti su disposizione della Procura della Repubblica di Foggia, dopo due episodi criminosi avvenuti tra febbraio e aprile, che hanno coinvolto autotrasportatori e merce alimentare proveniente dall’Emilia Romagna.

Le indagini e il primo episodio a Margherita di Savoia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio l’1 febbraio quando a Margherita di Savoia si è verificata una rapina a mano armata con sequestro di persona ai danni di un autotrasportatore. La vittima, una volta liberata dai sequestratori, è stata trovata in stato di shock e soccorsa da una Volante del Commissariato di P.S. di Barletta. Gli agenti, raccolti i primi elementi, hanno immediatamente avviato le indagini, coinvolgendo la Squadra Mobile per approfondire il caso.

La ricostruzione dei fatti grazie alla videosorveglianza

Le forze dell’ordine hanno utilizzato i sistemi di videosorveglianza presenti nella provincia, supportati dall’applicativo BATCAM, per ricostruire le fasi successive alla rapina. Le immagini hanno permesso di individuare due uomini che, subito dopo il colpo, hanno trasbordato la merce rubata in uno spiazzale situato nella periferia di Trani. Grazie a queste informazioni, gli investigatori sono riusciti a identificare i due soggetti coinvolti.

Un secondo colpo nei pressi di Bari Nord

Nel corso delle indagini, è emerso che gli stessi due uomini risultavano coinvolti anche in un secondo episodio di ricettazione legato a una nuova rapina a mano armata, avvenuta il 1 aprile nei pressi del casello di Bari Nord. In questo caso, la vittima è stato un altro autotrasportatore, mentre gli autori materiali della rapina restano ancora ignoti. Tuttavia, la merce sottratta è stata oggetto di ricettazione da parte degli indagati già noti alle forze dell’ordine.

Perquisizioni e sequestri: refurtiva e denaro recuperati

L’8 aprile, la Procura di Foggia ha disposto dei decreti di perquisizione nei confronti dei due indagati, che hanno portato al sequestro di parte della refurtiva relativa alla rapina del 1 aprile e di 90.000 euro in contanti. Nella stessa giornata, una perquisizione a carico di un terzo soggetto ha permesso di recuperare e restituire gran parte della merce rubata al casello di Bari Nord. Questa merce, costituita principalmente da generi alimentari prodotti in Emilia Romagna, era stata “acquistata” tramite la mediazione illecita di un quarto soggetto, per un valore di circa 80.000 euro.

I provvedimenti di fermo e il rischio di fuga

A seguito delle perquisizioni, è emerso il pericolo di fuga degli indagati. Per questo motivo, la Procura di Foggia ha emesso i quattro provvedimenti di fermo, contestando ai primi due il reato di rapina a mano armata in concorso e a tutti e quattro il reato di ricettazione in concorso, in relazione al secondo episodio criminoso.

L’esecuzione dei fermi e la custodia cautelare

Per evitare la fuga annunciata, gli agenti della Questura di B.A.T. hanno eseguito tempestivamente i fermi, rintracciando due indagati a Trani e due in Provincia di Bari. Tutti sono stati associati nelle rispettive Case Circondariali, in attesa della convalida da parte dei Giudici per le Indagini Preliminari presso i Tribunali competenti.

Le decisioni dei giudici e le misure cautelari

Durante le udienze di convalida dei fermi, il Gip di Trani ha riqualificato il primo reato contestato dalla Procura di Foggia, derubricando la rapina a mano armata in ricettazione. Per questo motivo, ha disposto la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Analoga decisione è stata presa dal Gip di Bari, che ha applicato la stessa misura cautelare nei confronti degli indagati.

IPA