Transfer Travel, cos'è la nuova piattaforma per comprare vacanze di seconda mano: "Siamo il Vinted dei viaggi"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Sta spopolando Transfer Travel, la piattaforma britannica dove si rivendono vacanze già prenotate ma non più utilizzabili, ribattezzata il “Vinted dei viaggi“. I numeri raccontano il boom: risparmi medi del 62% per chi acquista, oltre 162mila utenti in 170 Paesi e 7 milioni di sterline di prenotazioni pubblicate nel 2026.

Vacanze di seconda mano, è boom

Cresce il fenomeno della rivendita di viaggi già prenotati ma non più utilizzabili. È il modello di Transfer Travel, piattaforma online nata nel Regno Unito che permette a chi non può o non vuole più partire di mettere in vendita la propria prenotazione, recuperando parte della spesa sostenuta.

Il meccanismo è semplice: l’utente pubblica gratuitamente l’annuncio del viaggio inutilizzato, un altro utente lo acquista (spesso a un prezzo scontato rispetto al valore originale) e nelle 72 ore successive avviene il passaggio ufficiale dell’intestazione, con il trasferimento di documenti e pratiche al nuovo viaggiatore.

ANSA

Il “Vinted dei viaggi”

Tra le offerte comparse di recente sul sito figurano una vacanza a Malta acquistabile per appena 20 euro e un soggiorno di cinque notti in Grecia per due persone a 320 sterline a testa.

A descrivere il funzionamento della piattaforma è Maisie Blewitt, responsabile commerciale di Transfer Travel, che al Daily Mail ha paragonato il servizio ai colossi della rivendita dell’usato “Siamo come un Vinted o un eBay per i viaggi” ha commentato Blewitt.

I numeri di Transfer Travel

Le cifre raccontano una crescita sostenuta. Il portale conta oggi oltre 162mila utenti registrati in più di 170 Paesi, con Stati Uniti, Regno Unito e Canada come mercati più attivi.

Solo nel corso del 2026 sono state pubblicate prenotazioni per un valore complessivo di 7 milioni di sterline,(pari ad oggi a circa 8,17 milioni di euro) con una spesa media per vacanza di circa 1.545 sterline e un incremento degli annunci del 185% rispetto al periodo precedente.

Al momento risultano attivi oltre mille annunci sulla piattaforma. Quanto ai risparmi, Blewitt ha spiegato che il margine si aggira solitamente tra il 40 e il 70%, mentre nell’ultimo mese il risparmio medio si è attestato intorno al 62%.

I possibili difetti

Il rovescio della medaglia riguarda la qualità delle informazioni fornite. Essendo l’annuncio compilato direttamente da chi vende, come avviene su eBay o Vinted, il livello di dettaglio può risultare scarso o poco chiaro, lasciando all’acquirente il compito di valutare con attenzione cosa sta effettivamente acquistando.

Transfer Travel è comunque soltanto uno dei player di questo nuovo settore. Ci sono infatti altre piattaforme simili come SpareFare, Roomer e Plans Change, con commissioni per i venditori comprese generalmente tra il 10% e il 30% del valore della prenotazione.