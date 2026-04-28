Trapani, denunciato l'uomo che sostituiva i cartelli stradali di notte: invertiva stop e precedenze, il video
Denunciato un uomo nel Trapanese per aver manomesso i segnali stradali, creando confusione tra gli automobilisti.
I carabinieri di Alcamo hanno denunciato un uomo per rimozione di segnali stradali. Da giorni i militari erano alla ricerca di chi, durante la notte, smontava e rimontava, invertendoli, i segnali stradali, creando confusione negli automobilisti. Durante un turno notturno l’uomo è stato sorpreso mentre sostituiva un segnale di Stop con altro precedentemente smontato in un altro incrocio raffigurante il “dare precedenza”. Aveva con sé una scala e l’attrezzatura necessaria allo smontaggio e rimontaggio della cartellonistica.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.