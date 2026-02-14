Trapianto di cuore sbagliato, per il Bambino Gesù bimbo "non è più trapiantabile": Monaldi di parere opposto

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’Ospedale Bambino Gesù ha dichiarato “non più trapiantabile” il bambino di due anni col “cuore bruciato” che necessita di una sostituzione urgente dell’organo. I genitori si erano rivolti all’istituto di Roma per un parere dopo l’impianto di un cuore danneggiato al figlio compiuto all’Ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo è ancora ricoverato. L’istituto partenopeo ha dato però un parere diverso, affermando che si può ancora intervenire con un secondo trapianto.

La rivelazione è stata fatta dall’avvocato della famiglia del bambino, Francesco Petruzzi, in collegamento con la trasmissione Mi manda Rai Tre. “Al Monaldi pare che si siano opposti con fermezza”.

Secondo quanto riferito dal legale, il medico del Monaldi che ha operato il bambino ha respinto con convinzione il parere del Bambino Gesù.

“Sostiene che sia ancora trapiantabile e dunque per il momento il piccolo rimane in lista trapianti. E che sarà lo stesso medico che l’ha operato, e che presumo sia indagato, a operarlo di nuovo. Quindi io stamattina mi devo recare dalla polizia giudiziaria per un’integrazione. È una vicenda molto strana”.

Al momento il piccolo è il primo nella lista dei pazienti italiani del suo gruppo sanguigno in attesa di un organo, come confermato dal ministro della Salute Orazio Schillaci. La ricerca di un donatore è in corso sia in Italia sia all’estero.

Il caso del “cuore bruciato”, perché al bambino serve un trapianto

Il piccolo versa tuttora in condizioni gravissime dopo aver ricevuto un cuore danneggiato durante un trapianto. L’organo, arrivato da Bolzano, sarebbe stato ustionato dal ghiaccio utilizzato per conservarlo.

Quando l’organo è giunto a Napoli, al piccolo era già stato asportato il cuore: i medici indagati per lesioni colpose sarebbero sei.