Trapianto di cuore sbagliato sul bimbo di 2 anni al Monaldi di Napoli, madre disperata: 6 medici indagati

All’ospedale Monaldi di Napoli un bambino di due anni è in condizioni gravissime dopo aver ricevuto un cuore danneggiato in un trapianto. L’organo, arrivato da Bolzano, sarebbe stato ustionato dal ghiaccio utilizzato per conservarlo. Quando è arrivato a Napoli, al bambino era già stato asportato il cuore. Sei medici sono indagati per quanto accaduto, l’appello della madre.

Cuore danneggiato trapiantato, bambino di due anni in fin di vita

Lo scorso 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli è stato eseguito un trapianto di cuore su un bambino di due anni e quattro mesi.

L’organo arrivava da Bolzano, espiantato da un bambino di quattro anni che era morto nella piscina comunale della città altoatesina.

Il cuore si sarebbe però danneggiato durante il trasporto, forse a causa di una temperatura troppo bassa di conservazione che avrebbe causato un’ustione da freddo.

Quando l’organo è arrivato a Napoli, i medici avevano già iniziato a espiantare il cuore del bambino e avrebbero quindi proceduto a impiantare quello nuovo.

Le indagini della procura di Napoli

Il bambino si trova ora in condizioni gravissime. Come spiegato dall’avvocato della famiglia, è in lista per un trapianto, ma rischia di uscirne.

Il legale ha spiegato: "La situazione è gravissima. Il bambino è ancora in lista europea trapianti, che però viene aggiornata quotidianamente. Potrebbe uscirne in qualsiasi momento per i danni che le macchine che lo tengono in vita stanno facendo agli organi interni".

La procura di Napoli ha iscritto nel registro delle notizie di reato sei medici e ha sospeso le operazioni del servizio trapianti dell’ospedale.

All’indagine collaborano anche i Nas di Trento, che dovranno verificare se ci siano stati errori nella procedura di trasporto del cuore.

Cosa è successo durante il trapianto

Il dottor Marianeschi, direttore del reparto di cardiochirurgia pediatrica all’ospedale Niguarda di Milano, ha spiegato alla trasmissione Mattino Cinque, ha spiegato la questione dell’orario di inizio dell’operazione:

È buona norma che l’organo deve essere all’interno dell’ospedale quando si inizia a espiantare. È difficile alle volte valutare le condizioni di un organo quando arriva. Quindi le procedure iniziano appena possibile.

Marianeschi ha però confermato la possibilità che un cuore dopo il trapianto non funzioni come sperato.

Il primario ha poi spiegato che in alcuni ospedali, gli organi espiantati vengono conservati proprio per questa evenienza, ma non è una pratica attuata ovunque e in ogni situazione.

L’appello della madre del bambino

Sempre a Mattino Cinque, la madre del bambino ha lanciato un appello per salvare la vita al figlio:

Vorrei un cuore immediatamente per mio figlio. Ogni minuto, secondo e ora è fondamentale.

La donna ha poi rivelato di aver scoperto la ragione per cui il bambino stava male dai giornali e ha rivelato che l’operazione, pur necessaria, non era urgente.