Trapper Bratan "rimpatriato" dopo aver bloccato la Milano-Meda per girare un video, l'annuncio di Piantedosi

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Nel tardo pomeriggio del 18 settembre 2026, un gruppo di motociclisti bloccò la circolazione sulla strada Milano-Meda, in zona Affori, per girare un video. Tra questi c’erano il trapper moldavo Bratan e il rapper Omar Ramo. Il ministro Piantedosi ha annunciato che Bratan è stato espulso dall’Italia e rimpatriato in Moldavia.

La Milano-Meda in tilt per il video musicale

L’idea era quella di girare un video musicale dallo stile urban, con gli artisti a cantare sull’asfalto, in mezzo alle automobili.

Per realizzarlo, i rapper Bratan, Omar Ramo e Darié Baby, senza alcun permesso, si sono semplicemente fermati in mezzo alla strada, la trafficata Milano-Meda.

ANSA

Le immagini, successivamente condivise sui social, mostrano i tre rapper esibirsi con alle spalle una lunga coda di automobili.

L’azione è stata considerata un grave rischio per la sicurezza degli automobilisti, ma quando le Volanti della Questura sono arrivate sul posto, il gruppo si era già allontanato.

Il trapper rimpatriato in Moldavia

Proprio attraverso le immagini pubblicate online gli investigatori sono riusciti a identificare Nicolae Novacenco, 31enne di origini moldave.

È scattata un’indagine giudiziaria e amministrativa che ha portato, in pochi giorni, a far rintracciare Novacenco dalla polizia.

L’uomo ha ricevuto il provvedimento di espulsione del prefetto e quello per l’immediata esecuzione, con la convalida del giudice di pace.

“In considerazione della sua pericolosità sociale, gli è stato revocato il permesso di soggiorno ed è stato imbarcato sul primo volo diretto nel suo Paese di origine” ha scritto su X il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

Per l’avvocato di Bratan è stata solo “una bravata”

La misura è stata contestata da Matteo Politano, legale di Novacenco, che ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso al Tar.

Secondo l’avvocato, quella del trapper non è stata che una “bravata” e il provvedimento adottato sarebbe sproporzionato rispetto alla colpa.

Il legale accusa gli inquirenti di aver agito impulsivamente, sull’onda dell’esposizione mediatica acquisita dalla vicenda.

“È chiaro che ci sia un interesse politico dietro tutto questo. – ha commentato Politano a Fanpage – Non si è mai visto un provvedimento d’espulsione così rapido per nessuno, nemmeno per i casi più mediatici”.

Come funziona e quando si applica il rimpatrio

L’espulsione e il rimpatrio dei cittadini stranieri avviene in caso di soggiorno irregolare o di pericolosità sociale tramite un provvedimento amministrativo o giudiziario.

Può avvenire tramite accompagnamento immediato alla frontiera da parte della Polizia di Stato, un ordine del Questore con l’obbligo di lasciare il Paese entro 7 giorni o con una partenza volontaria, di fronte a un termine di massimo 30 giorni.

Chi subisce un provvedimento di espulsione non può tornare legalmente in Italia prima di un periodo variabile dai 3 ai 5 anni.