Trapper registra videoclip sulla Tangenziale Est di Milano bloccata dai manifestanti, la protesta diventa set

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il trapper BighiBrown, nome d’arte di Andrea Marrone, ha girato alcuni spezzoni di un videoclip per una sua canzone durante il blocco della Tangenziale Est di Milano, avvenuto durante le manifestazioni del 30 ottobre. In alcune dichiarazioni dopo le riprese, il cantante si è mostrato solidale con le proteste in corso.

Trapper registra videoclip sulla tangenziale bloccata

Lo scorso 30 ottobre, il trapper BighiBrown ha registrato alcuni spezzoni di un suo futuro videoclip sulla Tangenziale Est, bloccata dalle proteste dei manifestanti.

La strada, che è la principale direttrice di traffico da nord a sud e viceversa nella parte orientale della città, era rimasta bloccata per circa due ore dai manifestanti.

ANSA

Il trapper ne ha approfittato, presentandosi in zona con fotografo e videomaker per girare alcune scene, accendendo dei fumogeni e cantando in playback.

Le dichiarazioni del trapper

Le immagini di BighiBrown che gira il suo videoclip sono state diffuse dall’agenzia di stampa Ansa, che al termine delle riprese, dopo gli applausi dei presenti, ha intervistato il cantante.

BighiBrown si è dimostrato solidale con le proteste del 30 ottobre,come suggeriva anche il testo della sua canzone, dicendo:

I politici ci vogliono mettere l’uno contro l’altro, ma a creare i problemi non è la razza bianca né la razza nera: sono loro che vogliono crearli per metterci l’uno contro l’altro e creare ancora più casino.

Le proteste del 30 ottobre a Milano

Lo scorso 30 ottobre, a Milano, si sono tenuti diversi cortei e manifestazioni in occasione dello sciopero generale indetto dal sindacato Usb per protestare contro il riarmo e il carovita.

Buona parte dei manifestanti, 100.000 secondo gli organizzatori delle manifestazioni, sono rimasti nei pressi del centro della città, ma alcuni si sono staccati e sono andati a occupare la Tengenziale Est.

La strada è rimasta bloccata per circa due ore, con conseguenze sul traffico di Milano, per poi essere sgomberata.