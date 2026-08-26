Trapper Tony Boy si difende dopo l'arresto in diretta social: "Pistola comprata su Telegram per difendermi"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Tony Boy ha lasciato il carcere di San Vittore per i domiciliari, che sconterà a casa dei genitori a Padova. La decisione è stata presa dalla gip di Milano, Chiara Valori, che ha convalidato l’arresto per il ventiseienne. Gli è stata riconosciuta solo l’accusa legata al possesso di un’arma clandestina, mentre cade quella di spaccio di droga. Era stato infatti fermato in possesso di una Beretta calibro 6.35 con matricola abrasa. Il trapper ha dichiarato di averla comprata su Telegram “per difesa”, mentre la quantità di sostanze stupefacenti è stata considerata per uso personale.

Domiciliari per Tony Boy

La gip di Milano Chiara Valori ha convalidato l’arresto del trapper Tony Boy. Gli è stato riconosciuto solo il possesso di un’arma clandestina, mentre cade l’accusa di spaccio, che diventa possesso per uso personale.

Il trapper ha lasciato il carcere di San Vittore e per lui sono previsti i domiciliari nella casa dei genitori a Padova. Su di lui resta l’accusa di possesso di arma, che dall’interrogatorio emerge sia stata acquistata illegalmente su Telegram per “difesa personale”.

Per il possesso dell’arma l’accusa aveva chiesto il carcere. Durante l’interrogatorio il trapper ha raccontato di avere paura dei furti in casa già subiti, facendo riferimento a un episodio dello scorso 10 marzo. Spiegazione che non ha convinto la gip dell’esclusione del rischio di reiterazione del reato.

Il punto di vista del giudice

Nell’interrogatorio il trapper aveva raccontato di essersi procurato la pistola illegalmente su Telegram pagandola in Bitcoin, per un prezzo di 300-400 euro. Ha però dichiarato di non averla mai utilizzata.

In casa sono state trovate, oltre alle sostanze stupefacenti per uso personale, anche 48 munizioni. Alcune sarebbero state comprate insieme alla pistola, mentre altre per un video musicale che, secondo il trapper, “non è mai stato pubblicato”.

La giudice ha quindi confermato che, pur essendo incensurato, il trapper risulta in contatto con ambienti criminali di un certo spessore che permettono l’acquisto di un’arma clandestina. Per lei quindi il possesso della pistola “indica chiaramente la sussistenza di un concreto e attuale pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale”. Come riporta Il Fatto Quotidiano, da qui è arrivata la decisione di disporre i domiciliari senza braccialetto elettronico e in un contesto familiare giudicato protetto e controllato.

La questione della droga

Diversa invece la situazione per il possesso di droga, nella conferma dell’arresto è stato escluso il reato di spaccio. Il trapper ha dichiarato che le sostanze trovate nella sua abitazione sono a esclusivo uso personale.

Ha spiegato di avere una dipendenza fin dall’adolescenza e che quelle sostanze “gli sono necessarie per reggere i ritmi della vita notturna”.

Allo stesso scopo ha spiegato la presenza del bilancino di precisione sequestrato in casa sua: ha dichiarato di non aver mai venduto né ceduto a terzi sostanze stupefacenti e che il bilancino serviva per evitare di assumere quantità eccessive.