Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due giovani cittadini egiziani sono stati arrestati con l’accusa di rapina aggravata ai danni di una donna nella metropolitana di Milano. Da quanto emerso, i due ragazzi hanno finto di aiutare la vittima mentre era alle prese con il passeggino con dentro il figlio di due anni. Dopo averla condotta in un’area isolata, l’hanno aggredita e derubata.

Rapina a Milano: le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata avviata dalla squadra investigativa del Commissariato Garibaldi Venezia di Milano dopo la denuncia presentata da una donna vittima di rapina la mattina del 5 maggio 2026. L’episodio si è verificato presso la Stazione Metropolitana MM1 “Palestro”, mentre la donna stava trasportando il passeggino con il figlio di due anni.

Dalle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza ATM, gli investigatori hanno potuto ricostruire la dinamica dell’aggressione. I due giovani, dopo aver offerto un aiuto apparentemente disinteressato alla donna per trasportare il passeggino lungo una rampa di scale, hanno deciso di seguirla fino a una zona della stazione più isolata. Qui, approfittando della vulnerabilità della vittima impegnata con il figlio, l’hanno aggredita alle spalle, provocando la caduta della donna e del bambino dal passeggino.

Le conseguenze per la vittima e il figlio

Durante l’aggressione, i responsabili sono riusciti a sottrarre un orecchino e una collana alla donna, per poi fuggire tra i corridoi della stazione. La vittima ha riportato contusioni multiple, giudicate guaribili in cinque giorni, mentre il minore è stato dimesso con una prognosi di due giorni per trauma cranico non commotivo.

Le indagini hanno permesso di individuare i presunti autori della rapina grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e all’utilizzo del sistema di riconoscimento facciale S.A.R.I. L’identificazione è stata ulteriormente confermata da servizi di controllo del territorio e dal riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa.

Il quadro indiziario e i precedenti

Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno delineato un quadro indiziario grave nei confronti dei due giovani, evidenziando anche un concreto e attuale pericolo di reiterazione di reati della stessa specie. Tale valutazione è stata rafforzata dalle modalità con cui è stato commesso il fatto e dai numerosi precedenti di polizia e giudiziari a loro carico.

Entrambi gli indagati sono stati associati presso la casa circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA