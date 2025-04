Trappole nei boschi per fermare la polizia e continuare a spacciare cocaina e eroina, due arresti a Como

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di due arresti e 105 grammi di droga sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato di Como. Ieri pomeriggio, un 23enne e un 36enne marocchini sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree boschive di Cadorago e dintorni.

Operazione della Squadra Mobile

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Como ha organizzato un blitz per contrastare il traffico di droga nelle aree boschive. Dopo aver monitorato i movimenti di alcuni acquirenti, gli agenti hanno individuato una zona dove i due marocchini avevano stabilito la loro base operativa.

Trappole difensive nel bosco

Raggiunta l’entrata del boschetto, gli agenti hanno dovuto aggirare una pericolosa “trappola difensiva” costituita da fili di ferro mimetizzati con la vegetazione. Queste trappole erano state collocate dagli spacciatori per fermare le forze dell’ordine durante gli inseguimenti. Nonostante ciò, i due uomini sono stati colti di sorpresa e, dopo un tentativo di fuga, sono stati arrestati.

Sequestri e arresti

Nella disponibilità dei due arrestati sono stati trovati 80 grammi di eroina, 25 grammi di cocaina, 1000 euro in contanti, un bilancino di precisione e alcuni telefonini. Tutto il materiale è stato sequestrato come corpo del reato. Portati in Questura, i due sono stati arrestati per spaccio di sostanze stupefacenti. Il P.M. di turno ha disposto il loro processo per direttissima, fissato per questa mattina alle 11.00.

Impegno costante delle forze dell’ordine

Prosegue senza sosta l’attività di contrasto al traffico di droga, fortemente voluta dal Questore di Como, Marco Calì. Attraverso i vari uffici della Questura, sono stati pianificati costanti blitz che hanno portato a diversi arresti e allo smantellamento di numerosi bivacchi e market di droga all’aperto. Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Como.

